Herne: Buslinien 328 und 329 werden sechs Wochen umgeleitet

Herne. HCR gibt Änderung im Busverkehr im Stadtteil Unser Fritz wegen Brückensanierung bekannt: Haltestellen entfallen. Umleitung ab Freitag, 3. April.

Die Buslinien 328 und 329 werden wegen einer Brückensanierung auf der Unser-Fritz-Straße ab Freitag, 3. April, für etwa sechs Wochen umgeleitet. Das teilt die HCR mit.

Erster Bus der Linie 329 ab Schloßstraße

In Richtung Hauptbahnhof Wanne-Eickel werden die Haltestellen Schloßstraße, Alleestraße und Paulstraße nur von der Linie 328 bedient. Der 329er beginnt seine Fahrten an der Haltestelle Museum Wanne. Lediglich der erste Bus der Linie 329, montags bis samstags um 5.38 Uhr und sonntags um 8.08 Uhr, setzt bereits an der Haltestelle Schloßstraße ein und fährt alle Haltestellen an.

In Richtung Schloßstraße endet der 328er an der Haltestelle Museum Wanne. Die Haltestellen Paulstraße, Alleestraße und Schloßstraße werden nur von der Linie 329 bedient.

>>> Für Fragen zu Linien, Fahrzeiten und zum Tarif ist das ServiceTelefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobil max. 0,60 €/Anruf) rund um die Uhr erreichbar. Alle Informationen stehen auch unter www.hcr-herne.de zur Verfügung.