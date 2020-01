Herne. Die Polizei in Herne hat einen Fahrer erwischt, der mit 111 km/h durch die Stadt gerast ist. Warum er seinen Führerschein nicht vorzeigen konnte.

Herne: Autofahrer (28) rast mit 111 km/h durch die Stadt

Einen 28-jährigen Autofahrer hat die Polizei in Holsterhausen erwischt, der am Dienstagabend mit 111 Kilometern/Stunde über die Holsterhauser Straße in Holsterhausen „gekachelt“ ist. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, könne das – nach Abzug des Toleranzwertes – ein Bußgeld von 280 Euro, zwei Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot nach sich ziehen.

Als die Beamten den Mann nach seinem Führerschein fragten, gab er an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Darauf hin begleiten die Beamten den 28-Jährigen zu seiner Wohnung. Dort sagte der Mann, dass er das Dokument nicht finden könne. „Und wir wissen jetzt auch warum“, so ein Polizeisprecher: „Im Februar 2019 war dem Herner die Fahrererlaubnis entzogen worden.“