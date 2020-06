Herne: Auffahrt-Sperrung wegen Bauarbeiten auf der A 42

Herne. Wegen Bauarbeiten auf der A 42 wird die Auffahrt Herne-Börnig Richtung Dortmund gesperrt. Zusätzlich wird nur ein Fahrstreifen frei sein.

Auf der A42 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Herne-Horsthausen und Castrop-Rauxel-Bladenhorst ist am Samstag, 20. Juni, von 8 bis 21 Uhr sowie von Montag, 22. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, jeweils zwischen 9 und 22 Uhr nur ein Fahrstreifen frei. Zusätzlich ist laut Straßen.NRW in diesen Zeiträumen die Auffahrt der Anschlussstelle Herne-Börnig in Richtung Dortmund gesperrt.

Eine Umleitung ist mit dem Roten Punkt gekennzeichnet. Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt dort Maßnahmen zur Verbesserung der Fahrbahndecke durch, teilt das Unternehmen mit.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel.