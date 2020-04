Herne: Ambulanter Hospizdienst zeigt Vernissage auf Youtube

Die Vernissage der Kunstausstellung „Rendezvous mit dem Leben“ der Herner Malerin Inge Weber (2.v.r.) wurde vor der Corona-Zeit noch in den Räumlichkeiten des Ambulanten Hospizdienstes gezeigt. Nun ist die Ausstellung auf Youtube zu sehen.

Herne. Corona macht erfinderisch: Der Ambulante Hospizdienst Herne präsentiert Werke der Künstlerin Inge Weber auf seinem neuen Youtube-Kanal.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: Weil die Kunstausstellung „Rendezvous mit dem Leben“ wegen der Corona-Maßnahmen bereits wenige Tage nach der Vernissage Ende Februar ihre Tore schließen musste, eröffnet der Ambulante Hospizdienst Herne noch einmal die Schau neu – auf einem eigenen Youtube-Kanal.

Nun seien 25 figürliche Werke der Herner Malerin und Grafikerin Inge Weber online zu sehen, teilt der Ambulante Hospizdienst mit. Auch die Veranstaltung „Zeitschenker lesen Lieblingstexte“ werde ins Internet verlegt – unterstützt durch die Bochumer Schauspielerin Maria Wolf und Wolfgang Flunkert, Kantor der Kreuzkirche.

Aktion wird von Bochumer Schauspielerin unterstützt

Die Lesung war ursprünglich für Dienstag, 28. April, in den Räumen des Vereins an der Bahnhofstraße 137 vor Publikum geplant. Nun findet auch die Veranstaltung auf Youtube statt. Ab Dienstag, 28. April, stelle der Hospizdienst regelmäßig neue Zeitschenker mit ihren Lieblingstexten vor. Die Mischung sei unterhaltsam – es gebe Reiseberichte, Gebete, Selbstverfasstes und vieles mehr.

Unterstützt werde die Aktion von der Bochumer Schauspielerin Maria Wolf, die sich mit bekannten Texten an der Lesung beteilige. Dazu gehöre unter anderem eine Interpretation des Liedes „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer. Die Künstlerin habe ihre Arbeiten honorarfrei zur Verfügung gestellt: „Ich kenne die Arbeit des Hospizdienstes gut und möchte selbst gern Zeitschenkerin sein“, so Wolf.

Werke können gekauft werden

Auch Wolfgang Flunkert, Kantor der Kreuzkirche in Herne, der die Lesung musikalisch begleiten sollte, habe seine seine Unterstützung zugesagt. Er werde auf dem Youtube-Kanal des Hospizdienstes ab der kommenden Woche mit eigenen Musikstücken zu hören sein.

Die Koordinatorinnen des Hospizdienstes Karin Leutbecher, Karola Rehrmann und Annegret Müller seien froh, beide Veranstaltungen trotz Corona doch noch einem größeren Publikum nahebringen zu können. „Die Bilder von Frau Weber hängen seit Februar in unseren Räumen, doch wir konnten sie niemandem zeigen. Über Youtube ist es doch noch möglich geworden. Wer ein Bild kaufen will, kann sich mit uns in Verbindung setzen“, sagt Karin Leutbecher. Auch die Zeitschenker seien gerne bereits gewesen, ihre Texte nicht vor Publikum, sondern vor der Videokamera einzulesen.

Hier sind die Videos ab Montag, 27. April, zu finden: