Herne: 300 besuchten „Pest!“-Ausstellung nach Wiederöffnung

Herne. Am 5. Mai hat das LWL-Archäologiemuseum wieder geöffnet. 300 Besucher sahen seitdem die „Pest!“-Schau. Während der Schließung entstanden Masken.

„Wir haben uns auf die Besucher gefreut, und diese offensichtlich auf uns“: So fasst LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger die Erfahrungen der am 5. Mai wiedereröffneten Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe zusammen. In der ersten Woche kamen rund 8.100 Besucher, etwa zwei Drittel weniger als in einer vergleichbaren Woche im Vorjahr.

Hygiene- und Sicherheitskonzepte entwickelt

Um die Besucher zu schützen, hätten alle Häuser Hygiene- und Sicherheitskonzepte entwickelt und Verhaltensregeln für Museumsmitarbeiter und -besucher definiert. Ins Herner LWL-Archäologiemuseum kamen die meisten Besucher und Besucherinnen, um die aktuelle Sonderausstellung „Pest!“ (verlängert bis zum 15. November) zu sehen, die durch die Corona-Pandemie noch einmal an Aktualität gewonnen hat. 300 Personen besuchten sie in der ersten Woche, 157 kamen in die Dauerausstellung. Die Besucherinnen und Besucher waren nach Angaben des Museumspersonals sehr verständnisvoll und hielten die Hygieneregeln ein.

Das LWL-Archäologiemuseum bietet neben einer Info-Wand zur Corona-Pandemie Online-Führungen durch die Sonderausstellung an. Hier hebt Kurator Stefan Leenen auch Parallelen zur aktuellen Lage hervor. Auch die Hörstationen (im Museum geschlossen) und der „Rundgang zu den unscheinbaren Exponaten“ stehen digital zur Verfügung - und werden genutzt. 434 Zugriffe auf den Download-Bereich verzeichnet das Museum im Internet. Außerdem stehen an den Wochenenden Museumspädagoginnen für Auskünfte in der Dauer- und Sonderausstellung bereit.

Während der Schließung Masken genäht

Während der Schließung in den Wochen zuvor hatten sich die LWL-Museen in Produktionsstätten für Masken verwandelt. Weil die psychiatrischen Kliniken und Wohnzentren des LWL steigenden Bedarf an Mund-Nasen-Schutzmasken gemeldet hatten, sprangen in verschiedenen Städten LWL-Mitarbeiter ein. Auch in Herne wurden aus Gummiband, Vlies und Nasenbügel Masken gebastelt. Um die 150 Beschäftigte aus nahezu allen LWL-Museen waren im Einsatz.

„Trotz der ungewohnt eintönigen Arbeit war die Stimmung immer gut. Alle waren überzeugt von der Sache“, bestätigt Doreen Mölders aus dem LWL-Museum für Archäologie in Herne: „Über die Arbeitstische hinweg gab es gute Gespräche, und LWL-Beschäftigte aus unterschiedlichen Standorten haben sich kennengelernt“, sagt die Museumsleiterin. In Herne waren um die 20 Mitarbeiter verschiedener Häuser aktiv. Rund 300.000 Masken sind bei der Aktion „Masken basteln im Museum“ entstanden.