Polizei Herne: 19-Jähriger wird am Wanne-Eickeler Hbf überfallen

Herne. Ein 19-jähriger Mann ist am Samstag am Wanne-Eickeler Bahnhof überfallen und beraubt worden. Die Täter stahlen ihm iPhone und Portemonnaie.

Ein 19-jähriger junger Mann ist am Samstag am Wanner-Eickeler Bahnhof von drei unbekannten Männern beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter den Mann um 23.25 Uhr unter einem Vorwand angesprochen und dann unmittelbar an dessen Armen ergriffen und festgehalten haben. Aus seiner Jackentasche sollen sie Zigaretten, sein iPhone und das Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Papieren gestohlen haben.

Das nach Zeugenaussagen südländisch wirkende Trio sei in Richtung Rathausstraße davon gelaufen. Einer der Räuber war bärtig und wird auf ungefähr dreißig Jahre geschätzt. Die unmittelbare Fahndung im Nahbereich führte noch nicht zum Ergreifen der Kriminellen. Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.