Altreifen Herne: 131 Reifen in Holthausen im Grünen illegal entsorgt

Herne. 131 alte Reifen musste jetzt der Fachbereich Stadtgrün der Herner Stadtverwaltung in Holthausen einsammeln.

Wieder einmal musste der Fachbereich Stadtgrün ausrücken, um sich um illegal entsorgte Reifen zu kümmern. Thilo Sengupta, der stellvertretende Fachbereichsleiter, spricht von einer „dreisten Aktion“ und kann nur noch den Kopf schütteln.

Reifen fein säuberlich aufgereiht

Fast schon fein säuberlich und in regelmäßigen Abständen seien auf einem Verbindungsweg zwischen der Langestraße und der Holthauser Straße in Holthausen insgesamt 131 Reifen abgeladen worden, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Das scheint ein ganzer Lastwagen gewesen zu sein, aus dem nach und nach die Reifen herausgeworfen wurden, sagt Sengupta. „Das macht uns schon fassungslos.“