Gewalt geht gar nicht, egal gegen wen

Zum vermutlich letzten Mal in diesem Jahr werden am Dienstag Hunderte Menschen in Herne auf die Straße gehen, um ein deutliches Signal gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung zu setzen. Dem breiten gesellschaftlichen Bündnis gebührt großer Respekt für den unermüdlichen Einsatz.

Das Engagement hat dazu geführt, dass seit August nicht mehr Menschen jenen Hooligans, Rockern, Kriminellen und Rechtsextremisten auf den Leim gegangen sind, die sich hinter dem Feigenblatt des „besorgten Bürgers“ verstecken. Im Gegenzug ist aber auch die Frage erlaubt, warum sich nicht noch viel mehr Herner diesem bunten Protest anschließen.

MLPD spaltet das breite Bündnis

Leider etwas aus dem Ruder gelaufen ist zuletzt die Auseinandersetzung mit der MLPD. An der Bewertung, dass die (wenigen) Marxisten-Leninisten mit ihrem Verhalten das sehr breit aufgestellte Bündnis in Herne spalten und sich selbst als die wahren Kämpfer gegen den Faschismus gerieren wollen, kann es keinen Zweifel geben. Wenn die Partei den von ihr angerichteten Schaden begrenzen will – so weit dies überhaupt möglich ist –, sollte sie sich umgehend von den Bündnis-Demonstrationen zurückziehen.

Allerdings muss sich auch das Bündnis Kritik gefallen lassen. Zwischenzeitlich konnte der Eindruck entstehen, dass der Kampf gegen die MLPD den Protest gegen Rechts überlagert. Und es würde dem Bündnis bzw. seinen Organisatoren gut zu Gesicht stehen, sich deutlicher von jenen (einzelnen) Mitdemonstranten zu distanzieren, die körperliche Angriffe auf MLPD-Mitglieder nicht nur dulden, sondern auch gutheißen. Gewalt geht gar nicht – egal gegen wen.

Im besten Fall ist all dies 2020 kein Thema mehr. Nämlich dann, wenn die selbst ernannten „besorgten Bürger“ erkennen, dass in Herne für sie nichts zu holen ist.