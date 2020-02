Gemeindeprüfung: Herne macht Fortschritte bei der Sanierung

Lokales GPA zieht in den Shamrockpark

Die GPA NRW ist Teil der staatlichen Aufsicht des Landes über die Kommunen und wurde im Jahr 2003 gegründet. Ihr ist durch Gesetz und Gemeindeordnung die überörtliche Prüfung aller 396 Städte, der 30 Kreise sowie der Städteregion Aachen, der beiden Landschaftsverbände und des Regionalverbandes Ruhr übertragen.

Die GPA hat per Gesetz ihren Sitz in Herne. In den kommenden Tagen zieht sie aus der Heinrichstraße in den Shamrockpark.