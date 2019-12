Gelebte und erlebte Integration

Das Gospelprojekt-Ruhr e.V. ist eine Gemeinschaft, in der vor allem Kinder und Jugendliche mit den verschiedensten Hintergründen in den Abteilungen Gesang, Tanz und Sport in ihren Begabungen gefördert werden.

Praktisch gelebte und erlebte Integration gelingt insbesondere dadurch, dass gemeinsam große Konzerte und Events gestaltet werden. Dadurch soll die Überzeugung geteilt werden, dass der Glaube jeden einzelnen bestärken kann, über den persönlichen Horizont hinauszusehen, zu denken und zu wachsen.