Filmwelt Herne zu einem der 100 beliebtesten Kinos gewählt

Die Filmwelt Herne wurde zu einem der besten Kinos in Deutschland gewählt. Auf der Online-Plattform „Moviepilot“ konnten Fans fünf Wochen lang für ihr Lieblingskino 2019 abstimmen. Die Filmwelt Herne schaffte es dabei auf einen der ersten 100 Plätze.

Über die Wahl freut sich Inhaber Markus Köther, der seit 2004 die Filmwelt in Herne betreibt. „Einige Herner sind sehr froh, dass es das Kino in ihrer Stadt gibt“, versucht Köther die Wahl zu begründen. „Die meisten, die einmal hier waren, kommen dann auch wieder.“

Inhaber der Filmwelt Herne hat in den letzten Jahren viel investiert

Für ihn sei die Motivation, mit der er und seine Mitarbeiter das Kino betreiben, entscheidend: „Wir lieben das, was wir machen.“ Auch die Preise seien im Vergleich zu vielen anderen Kinos nicht sehr hoch, „sondern fair“, so Köther.

Für die Abstimmung auf der Online-Plattform mussten die Teilnehmer der Umfrage sich einloggen und mehrere Fragen beantworten. „Es gab also einige Hürden. Sie mussten nicht einfach nur auf einen Knopf drücken“, so Köther. Die Teilnehmer schienen also wirklich von dem Kino am Berliner Platz überzeugt zu sein, sagt der Inhaber. „Mir ist die Meinung meiner Gäste viel wichtiger, als die von irgendeiner Jury.“

Lokales Säle wurden aufgerüstet Kräftig investiert hat Markus Köther bereits in den vergangenen Jahren. Saal 5 und Saal 6 wurden mit „Dolby Atmos“ aufgerüstet. Zudem wurden Licht, Bestuhlung und Böden erneuert. Über rund 900 Plätze verfügt die Filmwelt insgesamt. Mit 200 Plätzen ist Saal 6 fast so groß wie Saal 5, in dem 250 Zuschauer Platz finden. Neben dem normalen Kino-Programm bietet die Filmwelt verschiedene andere Formate an, wie etwa ein Kinocafé für Filmfreunde ab 50, Damenabende mit Proseccoempfang oder auch ein VHS-Filmforum, das ausgewählte Filme aus dem Flimkunstbereich zeigt.

Ein weiterer Grund für die Wahl in die Top 100 in Deutschland könnte auch der Umbau sein, den der Inhaber in den letzten Jahren im Kino vollzogen hat. „Wir haben in der Vergangenheit einiges getan und viel investiert“, sagt Köther. Erst im Herbst letzten Jahres wurde der Relax-Kinosaal eröffnet. Er bietet Platz für 45 verstellbare Sitze, mit mehr Beinfreiheit als gewöhnlich und mehr Abstand zwischen den Rängen, so dass der Blick der Zuschauer in den hinter liegenden Reihen auf die Leinwand nicht behindert wird. Zudem können die Besucher einen besonderen Service in Anspruch nehmen und bis zum Beginn des Hauptfilms sich auf Wunsch Knabbereien und Getränke an den Platz bringen lassen.

Gäste der Filmwelt Herne nutzen den Relax-Saal für lange Filme

Bisher werde das Angebot relativ gut genutzt, berichtet Köther. Dabei komme es gar nicht so sehr darauf an, welcher Film gezeigt werde. „Wenn der Film passt, wird auch der Relax-Saal gut angenommen.“ Vor allem aber lange Filme, wie „Star Wars“ beispielsweise, werden häufig im neuen Saal geschaut. „Das ist einfach gemütlicher für so eine lange Zeit“, so Köther. Dort sei das Team der Filmwelt aber noch am „Feintuning“, erklärt Köther. Der Bestellprozess für die Knabbereien soll angenehmer werden und es werde demnächst mit noch mehr Speisen experimentiert.

„Wir glauben definitiv an den Standort Herne“, sagt Köther. „Wir fühlen uns hier sehr wohl.“ Gerade deswegen haben er und sein Team noch weitere Ideen für dieses Jahr geplant. So stehe als nächstes der Umbau von zwei weiteren Sälen an – die Planungen dafür liefen bereits, berichtet der Kino-Inhaber. „Im Juni oder Juli wird es dann soweit sein.“ Köthers Ziel sei es, noch ein bisschen besser zu werden. „Nächstes Jahr wollen wir schließlich nicht nur in die Top 100, sondern auf Platz 1.“