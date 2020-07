Feuerwehr löscht Brand unter Herner Gaststätten-Terrasse

Zu einem Brand an einer Gaststätte in Herne rückte die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen aus..

Herne. In einem Gastronomiebetrieb in Herne hat es am Sonntagmorgen unter einer Terrasse gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 26 Einsatzkräften aus.

Die Feuerwehr in Herne ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb an die Holsterhauser Straße ausgerückt. Alarmiert wurde sie gegen 5.30 Uhr wegen einer Rauchentwicklung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unterhalb der Terrasse des Gastronomiebetriebs brannte Pappe, die schnell abgelöscht werden konnte. Dafür mussten Teile der Verkleidung abgenommen werden, um den Bereich besser zu erreichen und anschließend auf erhöhte Temperaturen kontrollieren zu können. Zeitgleich drang die Feuerwehr in den Keller der Gaststätte ein, um den Eintritt von Rauch auszuschließen. In welcher Gastronomie der Einsatz stattfand, teilte die Feuerwehr am Morgen auch auf Nachfrage nicht mit.

Insgesamt seien 26 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz, verletzt wurde niemand.