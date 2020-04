Entsorgung Herne startet eine Sonderaktion für Sperrmüll

Entsorgung Herne kündigt eine viertägige Sonderaktion an. In Crange und Baukau wird Sperrmüll kostenlos entgegen genommen.

Herne. Hernerinnen und Herner können ihren Sperrmüll vom 6. bis 9. Mai kostenlos auf dem Cranger Kirmesplatz und auf dem Blaupunktplatz loswerden.

Wegen des momentan großen Andrangs am Wertstoffhof richtet Entsorgung Herne in der nächsten Woche für vier Tage zwei zusätzliche Abgabestellen für Sperrmüll ein.

Abgabestellen in Crange und in Baukau

Von Mittwoch, 6. Mai, bis Samstag, 9. Mai, stehen Groß- und Presscontainer am Cranger Kirmesplatz (Zufahrt über die Heerstraße) und am Blaupunktplatz Forellstraße (Zufahrt über Forellstraße). Dort kann von Mittwoch bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr und am Samstag zwischen 9 und 14 Uhr Sperrmüll kostenlos entsorgt werden. Auf diesen Plätzen könnten die vorgegebenen Sicherheitsabstände eingehalten werden, teilt Entsorgung mit.

Dabei gibt es laut Entsorgung Herne einiges zu beachten. So wird ausschließlich Sperrmüll aus Herner Haushalten angenommen, maximal zwei Kubikmeter. Gewerbetreibende, Entrümpelungsunternehmen und Wohnungsverwalter werden abgewiesen. Anlieferer mit PKW und Anhänger sind nur am Standort Forellstraße zugelassen. Bei der Anlieferung dürfen maximal zwei Personen im Auto sein. Es wird empfohlen, eine Maske (Mund-Nase-Schutz) zu tragen. Die Bürgerinnen und Bürger müssen so lange im Fahrzeug bleiben, bis sie an der Reihe sind. Der Sperrmüll darf nur von zwei Personen ausgeladen werden. Dabei muss ein Mindestabstand von zwei Metern zu Mitmenschen gewährleistet sein.

Andere Abfälle werden abgelehnt

Elektrogeräte, Bauschutt, Grünabfall, Papier/Pappe und anderer Abfall dürfen nicht abgeladen werden. Diese Abfälle werden von dem Aufsichtspersonal zurückgewiesen. Der Wertstoffhof an der Meesmannstraße kann während der Sonderaktion zu den gewohnten Öffnungszeiten (mo-fr 9 bis 17 Uhr, sa 8 bis 14 Uhr) angefahren werden. Die Annahme von Sperrmüll bleibt dort gebührenpflichtig.

Anfahrtswege zu den Standorten der Sonderaktion Sperrmüll auf www.entsorgung-herne.de und der App von Entsorgung Herne.