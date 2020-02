Entsorgung Herne schafft klimafreundliche Fahrzeuge an

Noch in diesem Jahr soll er zum Einsatz kommen, der neue vollelektronische Bagger. „Von denen gibt es bundesweit noch nicht viele“, freut sich Horst Tschöke, Vorstand von Entsorgung Herne. Der Bagger ist aber nicht die einzige Neuerung im Fuhrpark: Gleich zwölf neue Fahrzeuge mit alternativen und klimafreundlichen Antrieben kann Entsorgung Herne mit Hilfe von Geld aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft 2017 - 2020“ der Bundesregierung anschaffen.

„Die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz beschäftigen uns schon seit Jahren“, betont Horst Tschöke. In der Auseinandersetzung mit diesen Themen werde häufig vergessen, dass auch die Abfallwirtschaft eine wichtige Facette sei. Es gelte die Menschen dafür zu sensibilisieren, was sie kaufen und wie der Produktions- und Entsorgungsweg ist und selber aktiv zu werden: „Wir haben sehr viele innovative und kreative Ideen für mehr Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen“, erklärt Tschöke. So habe man sich bereits früh mit E-Mobilität beschäftigt und vor einiger Zeit eine erste E-Kleinkehrmaschine angeschafft.

1,6 Millionen Euro werden investiert

Insgesamt erhält Entsorgung Herne Fördergelder in Höhe von 720.000 Euro, die gesamte Investitionssumme beläuft sich auf gut 1,6 Millionen Euro. Davon sollen neben dem bereits erwähnten Elektrobagger (Fördersumme 171.000 Euro) vier Kehrrichtsammelwagen, zwei Kleinkehrmaschinen, ein Fahrzeug für die Verwaltung, ein Hybridfahrzeug sowie drei weitere Fahrzeuge für Transporte und die Werkstatt angeschafft werden. „Die zugesagten Fördermittel helfen uns dabei, unseren Fuhrpark sukzessive auf alternative klimafreundliche Antriebe umzurüsten.“

Elektromobilität Treibhausgase verringern Der Verkehrssektor ist heute für circa 20 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich. Insbesondere der Einsatz von schweren Nutzfahrzeugen (LKWs und Busse über 3,5t) nehmen kontinuierlich zu. 2016 waren allein die schweren Nutzfahrzeug für circa 27 Prozent der Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs verantwortlich. Mit der sukzessiven Umrüstung des Fuhrparks auf klimafreundliche Alternativen möchte Entsorgung Herne dazu beitragen die Emissionen nachhaltig zu verringern und auch ein Umdenken zu bewirken - vor allem in Hinsicht auf den Einsatz der Brennstoffzellentechnologie.

Um nachhaltig die lokalen Emissionen wie CO2, Feinstaub oder Stickoxide zu reduzieren, will Entsorgung Herne noch auf eine weitere Alternative setzen: Geplant sei die Anschaffung von zwei H2-Abfallsammelfahrzeugen. Diese großen Nutzfahrzeuge sollen durch mit Wasserstoff (H2) gespeiste Brennstoffzellen angetrieben werden. Dazu arbeitet Entsorgung Herne im Rahmen eines Verbundprojektes zum Klima- und Ressourcenschutz mit den Kommunalen Servicebetriebe Recklinghausen, der AGR sowie in Kooperation mit der AWG gemeinsam daran, die Entwicklung und Nutzung von H2-Fahrzeugen für den alltagstauglichen Einsatz großer Nutzfahrzeuge voranzutreiben.

Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

Mit der Anschaffung der H2-Abfallsammelfahrzeuge leiste Entsorgung Herne gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Ausbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Denn zukünftig soll der in Herne gesammelte Restabfall, der im Abfallkraftwerk RZR Herten der AGR thermisch verwertet wird, darüber hinaus zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden. „Mit diesem Wasserstoff können die H2-Abfallsammelfahrzeuge dann betankt werden, wenn sie ihre Ladung dort abgeliefert haben“, erklärt Horst Tschöke. Wann die Fahrzeuge angeschafft werden können, steht allerdings noch nicht fest, da das entsprechende Förderprogramm noch nicht aufgelegt ist. „Wir gehen aber davon aus, dass der Förderaufruf bald kommt.“