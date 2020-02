Empfehlung löst Verwunderung aus

Neben dem Herner sowie fünf Bochumer Standorten zählen Krankenhäuser in Hamm, Bad Oeynhausen, Herford, Minden und Lübbecke zum „Bochumer Modell“. Minden und Herford sind auf Wunsch der Landesregierung hinzugenommen worden. Auch deshalb gibt es Verwunderung über die Empfehlung der Gutachter.

Auch in anderer Hinsicht herrscht Verwunderung: „Wenn das Bochumer Modell nicht leistungsfähig wäre, wie kommt es dann, dass es jetzt als Grundlage genommen wird, um das geplante Modell in Ostwestfalen am Beispiel Bochum zu entwickeln. Wo wäre da die Logik“, fragt Wilhelm Beermann.