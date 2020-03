Sie kümmern sich mit vollem Einsatz um ältere Menschen, jede Schicht stellt sie vor immer wieder neue Herausforderungen. Die Rede ist von Pflegekräfte in Seniorenheimen. Während allerdings die einen nach ein oder zwei Berufsjahren beispielsweise 3000 Euro im Monat bekommen, erhalten die anderen gerade mal den Mindest-Pflegelohn von 11,50 Euro pro Stunde. Solche Niedriglöhne will der Gesetzgeber künftig verhindern. Ein einheitlicher Pflegetarif soll her, stößt aber in Herne auf ein geteiltes Echo.

Verdi: Manche Heime zahlen nicht einmal Mindestlohn

Verdi-Gewerkschaftssekretärin Agnes Westerheide, seit Jahren für Mitarbeiter in Herner Heimen zuständig, hält einen solchen Tarif für „längst überfällig“. Es herrsche ein großes Lohngefälle. Vor allem bei privaten Trägern habe man da ein Problem. Mitunter würde noch nicht einmal der Mindeststandard gezahlt, kritisiert die Gewerkschafterin. Nach Ansicht von Theo Freitag, Geschäftsführer der Elisabeth-Gruppe, kann ein solcher Tarif den Pflegeberuf attraktiver machen. Die Mitarbeiter seien gut ausgebildet und tragen, wie Freitag betont, hohe Verantwortung für die Patienten.

Zudem gibt er zu bedenken, dass in den Heimen rund um die Uhr im Schichtdienst gearbeitet werde. Alles das müsse sich auch in der Bezahlung zeigen. Die Arbeiterwohlfahrt, so Katrin Mormann, Sprecherin für den Bezirk Westliches Westfalen, engagiere sich schon seit langem für einen einheitlichen Tarif. Denn die Wertschätzung für die Pflegekräfte drücke sich insbesondere durch eine angemessene Gehaltsstruktur und entsprechende Qualitätsstandard aus.

ASB lehnt geplante Regelung ab

Auf Ablehnung stößt ein Tarifvertrag indes beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Sprecher Martin von Berswordt-Wallrabe hält davon nichts. Grundsätzlich würde eine solche Regelung die Möglichkeiten einschränken, Bezahlung individuell zu regeln. Niedrige Löhne zu zahlen, könne sich angesichts des Fachkräftemangels ohnehin kein Träger leisten. Denn dann würde er überhaupt keine Mitarbeiter mehr gewinnen oder sie nach kurzer Zeit an besser bezahlende Einrichtungen verlieren.

Lokales Über 2000 Herner arbeiten im Pflegebereich Nach den aktuellsten Zahlen von IT NRW (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik) aus Dezember 2017 sind 2000 Herner in der Pflege beschäftigt. In der stationären Pflege sind es rund 1580 Frauen und Männer und in der ambulanten Pflege insgesamt 654.

Genau solche Wechsel gibt es, wie Agnes Westerheide berichtet, zuhauf – mit nachteiligen Konsequenzen. Bei einer hohen Fluktuation bestehe nämlich die Gefahr, dass darunter die Qualität der Einrichtung leide. Arbeit in der Pflege bedeute auch immer menschliche Beziehung und gerade für ältere Menschen sei es wichtig, Vertrauen zu fassen und sich angenommen zu fühlen.

Sorge um Gleichmacherei

Der Geschäftsführer des evangelischen Johanneswerkes, Bodo de Vries, hat Sorge, dass ein gleicher Tarif zu einer Gleichmacherei im negativen Sinn führen könne. Man setzte bei der Festlegung von Gehältern nicht am oberen Ende an, sondern deutlich darunter. Für die Mitarbeiter könne das durchaus eine Verschlechterung bedeuten.

Zudem gibt de Vries zu bedenken, dass es in der Pflege nicht allein um Geld gehe, sondern man auch über Themen wie Arbeitsverdichtung sprechen müsse, die sich durch die Vielzahl an gesetzlichen Auflagen ergebe. Dass die Belastung am Arbeitsplatz, die Gewinnung einer ausreichenden Zahl an Auszubildenden oder auch die Personalbemessung weitere Fragen sind, um die Situation in der Pflege zu verbessern, unterstreichen auch Theo Freitag und Katrin Mormann.

Kritische Anmerkung des DRK-Chefs

Für DRK-Chef Michael Krause steht eindeutig fest, dass man am Ende nicht beides haben kann, sowohl günstige Pflegeeinrichtungen als auch gut bezahltes Pflegepersonal. Es werde sich letztlich auch noch zeigen müssen, wer für höhere Lohnkosten aufkomme, die Pflegeversicherung oder der Steuerzahler.

Das Unternehmen Emvia Living, Trägerin von Flora Marzina, erklärt, dass ein Tarifvertrag, bei dem die Krankenkassen nicht eingebunden wären, nicht sinnvoll sei. Ohne eine Refinanzierung würden dann zukünftig die Angehörigen von Pflegebedürftigen erheblich belastet. Ein Tarif sei auch nur ein Teilaspekt der Mitarbeiterzufriedenheit. Wertschätzung, Offenheit, Begegnung auf Augenhöhe seien weitere Merkmale.