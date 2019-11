Edeka Driller bietet auch den Box-Einkauf

Auch Edeka Driller an der Edmund-Weber-Straße in Röhlinghausen bietet inzwischen den Einkauf mit der eigenen Box an.

Auf einer Infotafel auf der Theke sind die einzelnen Schritte für die Kunden genau beschrieben. Sie sollen eine gereinigte Kunststoff-Box mitbringen, an der Theke öffnen und auf das vorgesehene Tablett legen. Der Mitarbeiter nimmt das Tablett in Empfang und füllt die Box. Der Kunde nimmt die Box und das Preisetikett entgegen. Er schließt die Box und klebt das Preisschild drauf.