Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Disco auf dem Eis und auf den Spuren der Neandertaler

Herne. Einen eigenen Indoorspielplatz hat Herne zwar nicht, dafür gibt es andere spannende Ausflugsziele für Groß und Klein in der kalten Jahreszeit.

LWL-Museum für Archäologie

Im Archäologie-Museum, Europaplatz 1, gibt es für Kinder und auch Eltern eine Menge zu entdecken. Auf 3000 Quadratmetern gibt es über 10.000 Archäologische-Funde der vergangenen Jahrtausende. In der Dauerausstellung sind zum Beispiel Höhlen der Neandertaler und römische Brunnen zu sehen. Ein besonderes Angebot für Familien: Jeden ersten Sonntag im Monat ist Familiensonntag. Dann gibt es speziell für Kinder ein eigenes Programm mit Mitmachaktionen und die Erwachsenen können sich ganz in Ruhe die Ausstellung anschauen. Mehr Informationen zum Programm und Sonderausstellungen gibt es unter www.lwl-landesmuseum-herne.de .

Eislaufen in der Hannibal-Arena

Mehr Action gibt es in der Hannibal-Arena, Am Revierpark 22. Die große Eisfläche bietet die Möglichkeit, sich beim Eislaufen mal richtig auszupowern. Natürlich gibt es auch Laufhilfen für Kinder, die noch nicht so sicher auf dem Eis stehen. Samstags abends gibt es zudem eine Eisdisco, mit Musik und Lichtshow. Infos zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es auf der Webseite: www.hannibal-arena-herne.de.

Schwimmspaß

Wer es lieber ein bisschen wärmer hat, kann im Schwimmbad dem nasskalten Winterwetter entkommen. Sowohl das Lago im Gysenbergpark als auch das Wananas in Wanne bieten für Kinder unter anderem Wasserrutschen, um sich auszutoben. Im Wananas gibt es außerdem einen Strömungskanal, eine Grotte und sogar eine Kletterwand im Wasser, an der die Kinder sich ausprobieren können. Währenddessen können die Eltern an den Massagedrüsen entspannen.

Wer sich dem Sommerurlaub schon ein Stück näher fühlen möchte, für den bietet das Lago ein Wellenbad. Dort ist alle 30 Minuten für die Besucher die „Kraft des Meeres“ zu spüren. Mehr Infos unter www.wananas.de und www.gysenberg.de