Diebstahl in Herne: Männer klauen Geldbörse einer Seniorin

Herne. Unbekannte haben in Herne eine Seniorin (70) im Bus angerempelt und ihr dabei die Geldbörse entwendet. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Einer 70-jährigen Seniorin ist am Dienstag, 14. Juli, gegen 14.40 Uhr, in Wanne-Eickel die Geldbörse entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, stieg die Frau im Bereich Humboldstraße in einen Bus ein und fuhr nach bisherigem Stand in Richtung Eickel.

An der Haltestelle „Eickel Markt“ verließ sie den Bus, wurde dabei jedoch von zwei Unbekannten angerempelt, so die Polizei. Dabei wurde ihr Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche entwendet. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

