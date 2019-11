Herne. Der Aufbau für den Cranger Weihnachtszauber in Herne liegt in den letzten Zügen. Wir haben die schönsten Fotos vom Kirmesplatz gesammelt.

Der Aufbau für den Cranger Weihnachtszauber läuft auf Hochtouren. Am Donnerstag, 21. November, eröffnet die Winterkirmes auf dem Kirmesplatz in Crange. Wir haben die schönsten Fotos vom Aufbau in einer Fotostrecke gesammelt.

Wojtek (41), Amadeusz ( 42) und Bartek (24) v.l. helfen beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Alexandra (25) beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Ivonna und Agnieszka helfen beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Patricia (19) hilft beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Maria Korczynska (47) beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Fahrgeschäft "Dance Mix" mit Deutschland-Premiere beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Aufbau des "Weihnachtszaubers 2019" auf dem Kirmesplatz in Crange. Der Weihnachtsmarkt wird am 21. November eröffnet und dauert bis zum 30. Dezember. Es gibt viele neue Attraktionen wie das Fahrgeschäft "Dance-Mix", die Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser oder die Familien-Achterbahn Feuer&Eis.

Die neue Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Die Ponys der neuen Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Aufbau des "Weihnachtszaubers 2019" auf dem Kirmesplatz in Crange. Der Weihnachtsmarkt wird am 21. November eröffnet und dauert bis zum 30. Dezember. Es gibt viele neue Attraktionen wie das Fahrgeschäft "Dance-Mix", die Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser oder die Familien-Achterbahn Feuer&Eis.

Aufbau des "Weihnachtszaubers 2019" auf dem Kirmesplatz in Crange. Der Weihnachtsmarkt wird am 21. November eröffnet und dauert bis zum 30. Dezember. Es gibt viele neue Attraktionen wie das Fahrgeschäft "Dance-Mix", die Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser oder die Familien-Achterbahn Feuer&Eis.

Cyprian (23) hilft beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Kühlaggregate der Eisbahn beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Aufbau des "Weihnachtszaubers 2019" auf dem Kirmesplatz in Crange. Der Weihnachtsmarkt wird am 21. November eröffnet und dauert bis zum 30. Dezember. Es gibt viele neue Attraktionen wie das Fahrgeschäft "Dance-Mix", die Pony-Reitbahn von Stephan Kaiser oder die Familien-Achterbahn Feuer&Eis.

Schmalspurbahn für kleine Besucher ist neu beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Schmalspurbahn für kleine Besucher ist neu beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Arek(38) beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Feuer&Eis-Achterbahn ist neu beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

Feuer&Eis-Achterbahn beim Aufbau des Weihnachtszaubers auf dem Cranger Kirmesplatz in Herne am Montag, 18. November 2019

