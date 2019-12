Beim Cranger Weihnachtszauber hat ein Schaustellergehilfe einer Hernerin einen Heiratsantrag gemacht – auf offener Bühne. So reagierte sie.

Am Wochenende ist es auf dem Cranger Weihnachtszauber ganz romantisch geworden: In der Winterwunderwelt gab es einen Heiratsantrag. Und weil dieser am Abend auf der Bühne stattfand, bekamen es (fast) alle mit.