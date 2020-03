So geht Nachbarschaftshilfe: Freiwillige bringen Menschen Lebensmittel nach Hause, die wegen der Coronakrise nicht mehr aus dem Haus gehen können (Themenbild).

Nachbarn helfen Coronavirus in Herne: Eine Liste der Nachbarschaftshilfen

Herne. Wer jetzt nicht mehr aus dem Haus kann oder darf, braucht Hilfe beim Einkaufen. Hier ist eine Liste der Nachbarschaftshilfe in Herne.

In Herne entstehen immer mehr Gruppen, die Nachbarschaftshilfe in der Coronakrise anbieten. Sie bieten Hilfe für alle Menschen, die zurzeit nicht mehr einkaufen gehen können. Das Angebot der Gruppen richtet sich an alte Menschen und Bürger, die einer der Risikogruppen angehören.

Auch wenn es sich bei der Nachbarschaftshilfe nicht um ein Angebot der Stadtverwaltung handele, begrüße das Rathaus das Engagement doch herzlich, so die Verwaltung. Betroffene könnten sich direkt bei den genannten Ansprechpartnern oder bei der kostenpflichtigen Hotline 0700/16-200 000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden) der Stadt melden; dort würden die Kontakte auch vermittelt.

Liste der Nachbarschaftshilfen:

- Herne steht zusammen – Coronahilfe Markus Reddig, Telefon 0173/8986457 und Facebook

- Jungsolzialisten (Jusos) + Herner SPD, Tel. 02323/949-134

- Junge Liberale (JuLis), Manuel Wagner, Tel. 0173/6458758

- Nachbarn e.V. (für die Wanne-Eickel und Röhlinghausen), Tel. 02325/797016

- Nebenan (überregional), Nebenan.de

- Wirgegencorona (überregional), www.wirgegencorona.com

- Tag der Nachbarn (überregional), www.tagdernachbarn.de/de/tipps/nachbarschaftshilfe

- Plattform Wi rhelfen (überregional), www.wirhelfen.eu,

- Plattform Nachbarschaftshilfe NRW, www.nachbarschaftshilfe.nrw