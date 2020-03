Als Reaktion auf das Coronavirus haben zwei Herner Schulen ihre geplanten Klassenfahrten abgesagt. Die Realschule Strünkede wird ihre Skifreizeit nach Südtirol kurzfristig nicht antreten. Damit reagiert die Herner Schule auf die aktuellen Reisewarnungen des Robert-Koch-Institutes, das die Region Südtirol in Italien in die Liste der Risikogebiete aufgenommen hat.

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Schule überlegt, wie sie wegen der Verbreitung des Coronavirus mit der Skifreizeit von zwei achten Klassen umgeht, die diesen Donnerstag bzw. Samstag Richtung Südtirol starten sollten. „Die Schüler waren natürlich sehr traurig“, heißt es aus Schulkreisen.

Corona: Gymnasium Eickel sagt Klassenfahrt nach Italien ab

Auch das Gymnasium Eickel entschied am Montagvormittag, die Studienfahrt nach Italien abzusagen. „Wir haben den Veranstalter nun gebeten, nach einem Alternativziel zu schauen“, teilte Schulleiterin Antje Fehrholz der WAZ mit. Dieses solle in Deutschland liegen und mit dem Bus oder der Bahn erreichbar sein. Außerdem müsse es sich inhaltlich als Studienfahrt eignen. Insgesamt 29 Schüler der Jahrgangsstufe Q1 sind betroffen.

„Natürlich wäre es für die Schüler schöner gewesen, nach Italien zu fahren“, weiß Antje Fehrholz, „aber so ist es einfach sicherer.“ Auch bei den Eltern sei die Unsicherheit groß gewesen und dieser Schritt befürwortet worden. „Denn was wäre, wenn die Schüler nach Italien rein aber nicht wieder rauskommen würden“, stellt Antje Fehrholz ein mögliches Szenario vor.

Anweisung des NRW-Schulministerium, Reisen in Risikogebiete abzusagen

Das NRW-Schulministerium hatte am Freitagabend die Schulen in einer Mail angewiesen, „bis zum Schuljahresende sämtliche Klassenfahrten, Studienfahrten und Schüleraustausche in vom Robert-Koch-Institut benannte Risikogebiete abzusagen.“ Eltern und Lehrkräften solle daraus kein finanzieller Schaden entstehen, heißt es vom Ministerium. „Sollten nach der Inanspruchnahme von Reiserücktrittsversicherung und sonstigen Maßnahmen zur Schadensminderung noch berechtigte Stornierungskosten entstehen, werden diese durch das Land übernommen“, teilt das Schulministerium mit.

Der Schulleiterin des Gymnasiums Eickel habe diese Empfehlung aus Düsseldorf die Entscheidung leichter gemacht, da sie nun auch auf die Übernahme entstehender Kosten hofft – auch wenn die geplante Reise nach Sorrent und somit nicht in ein Risikogebiet, wohl aber nach Italien gehen sollte. „Wir gucken jetzt mal, wie kulant der Veranstalter ist und ob eine Alternative gefunden wird“, so Fehrholz. Sollte kein passendes Alternativziel gefunden werden, sollen die Schüler für die Woche vor den Osterferien Tagesausflüge machen dürfen.