Coronavirus: Herner Krankenhäuser ändern die Besuchszeiten

Wegen des Coronavirus ändern mehrere Krankenhäuser in Herne die Regeln für Besucher. Hier ist ein Überblick.

Um das Risiko zu minimieren, dass das Coronavirus durch Besucher weiterverbreitet wird, treten in den Krankenhäusern der St. Elisabeth-Gruppe ab sofort neue Besuchsregeln in Kraft, sagt Geschäftsführer Theo Freitag zur WAZ. Dazu gehörten das St. Anna-Hospital in Wanne, das Marien Hospital in Herne-Mitte/Süd sowie das Rheumazentrum Ruhrgebiet in Wanne.

Demnach sind die Besuchszeiten nun nur noch auf die Zeit zwischen 16 und 18 Uhr beschränkt. „Zudem ist täglich pro Patient nur noch ein Besucher zugelassen“, sagt Freitag. Besucher, die an Atemwegserkrankungen erkrankt sind, würden gebeten, von Patientenbesuchen abzusehen. „Die aktuelle Situation erfordert, dass wir als Klinikträger angemessen reagieren, um unsere Patienten zu schützen“, begründet Freitag die Maßnahme.

Noch keine Einschränkungen im Ev. Krankenhaus

In der Evangelischen Krankenhausgemeinschaft gibt es (noch) keine Einschränkungen bei den Patientenbesuchen. Aber: An diesem Donnerstag, 12. März, tage im EvK Herne ein Sonderstab Corona, in dem es darum gehe, grundsätzliche Strategien für sämtliche Standorte des Krankenhausträgers festzulegen. Das betreffe auch die die Regelung der Besuchskontakte sowie die Frage, wie mit geplanten Veranstaltungen umzugehen sei, so Verwaltungsdirektor Danh Vu. Der Stab werde zentralisierte und standardisierte Maßnahmen zusammenstellen, um angemessen auf die aktuellen Entwicklungen reagieren zu können.