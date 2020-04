Was hat es in den vergangenen Tagen nicht alles an Klagen über Hamsterkäufe gegeben. Toilettenpapier wird übrigens nicht nur im Keller gelagert, es wird für teures Geld auf Ebay angeboten. Das Spiel von Angebot und Nachfrage in seiner unschönen Form.

Was meiner Frau aufgefallen ist: Jetzt wird in jenen Läden, die noch geöffnet sind und es im Sortiment haben, das Druckerpapier knapp. Verzweiflungskäufe für den Toilettengang? Nein, jetzt sind wir wieder beim Homeoffice: Weil alle Welt jetzt zuhause arbeitet, werden alle möglichen Dinge zuhause ausgedruckt. Zum Beispiel die Hausaufgaben für die Kinder. Da ist inzwischen ein schöner Stapel zusammengekommen - bislang mehr als 60 Seiten nur bei den Kindern. Gut, dass bald die Osterferien beginnen.

Ausgedruckte Arbeitsblätter für die Kinder. Foto: Bolsmann

Eine Zeitung berichtete dieser Tage über einen Artikel, bei dem der Absatz ebenfalls angestiegen ist (wahrscheinlich durch Online-Käufe): Oberhemden. Der mögliche Grund: Man möchte in der Videokonferenz obenrum korrekt gekleidet sein - zumindest, wenn sich auch der Chef zugeschaltet hat. Untenrum reicht ja dann die Jogginghose… Ich selbst stelle fest, dass fast alle meine Oberhemden korrekt gebügelt (mache ich selbst) im Schrank hängen. Ich bin zwar immer komplett angezogen, aber das Businesshemd muss es nun nicht sein.

Apropos Videokonferenz: Ich habe jetzt erfahren, dass es eine Funktion gibt, die den Hintergrund verschwimmen lässt. Wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich mir das Aufräumen sparen können. Tobias Bolsmann

