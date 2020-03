Homeoffice, das klingt nach blankem Schreibtisch, Ablagekörben und Kulis im rechten Winkel zur Tischkante. So ist mein Homeoffice nicht. Laptop und Bildschirm stehen auf einem alten Esstisch meiner Eltern, darauf eine Tischdecke aus der Provence. Drumherum: dies und das. Denn mein Büro hat schon einiges erlebt, und alles hat Spuren hinterlassen.

Kinderzimmer, Gästezimmer, Bügelzimmer - und Homeoffice

Die längste Zeit hat das Office unserer Tochter beim Großwerden zugesehen. Schulsachen, Klamotten und Berge anderen Zeugs lagen auf dem Boden und dem Bett verstreut. Vor fünf Jahren ist sie ausgezogen. Hat die Hülle, die ihr Zimmer war, abgestreift und nur ein paar Dinge mitgenommen. Das Regal mit den Büchern, der Krims-Krams-Schrank, die Ikea-Couch sind geblieben.

Ute Eickenbusch im ehemaligen Kinderzimmer, das jetzt als Homeoffice dient. Foto: Eickenbusch

Grundstock für ein Gästezimmer, könnte man meinen, und so wird der Raum auch genutzt, wenn mal Besuch da ist. Den Rest des Jahres wird dorthin alles verklappt, was in der Wohnung nicht stören soll. Saubere Wäsche, Wein, Altpapier, Nähmaschine, Kartons mit Gläsern.

Der Fernseher des Schwiegervaters macht aus dem Raum zudem ein Ausweichzimmer für alle Fälle. Wenn Uneinigkeit über das zu wählende Programm besteht, bei Ehekrach und Erkältungskrankheiten.

Kein Chaos und keine Kekse

Ein Office hat der Raum nie werden sollen. Und doch starre ich hier nun in den Bildschirm, nachdem wir uns morgens, mittags und nachmittags als Team zur Skype-Konferenz getroffen haben. Echte Menschen, wenigstens für ein paar Minuten. Dann geht es einsam weiter. Kein Spaß, kein laut telefonierender Kollege, keine Kekse auf dem Konferenztisch. Nicht mal kleine Kinder, die einen von der Arbeit abhalten. „So kann ich nicht arbeiten“, rufen wir normalerweise, wenn der Lärm im Büro überhand nimmt. Dass das auch für zu viel Stille gilt, hätte ich bis vor kurzem nicht gedacht.

Ute Eickenbusch

Wegen des Coronavirus müssen zig Tausende Deutsche ihr Büro nach Hause verlegen. Auch bei der WAZ Herne sind alle Kollegen aufs Homeoffice umgestiegen. In einem Tagebuch berichten sie seit dem 17. März über den ganz normalen Arbeitswahnsinn. Alle Folgen gibt’s auf waz.de/herne