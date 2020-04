Herner WAZ-Leser regt Dankeschön an Klinikpersonal an

Ein kleines Dankeschön an belastete Krankenhausmitarbeiter, eine Entlastung für Anwohner des häufig zugeparkten Marien Hospital am Hölkeskampring – dies hatte ein Bürger aus Herne-Süd mit einem Vorschlag im Sinn, den er an die WAZ herantrug.

Parkplätze für Mitarbeiter öffnen

Der Leser (er möchte seinen Namen nicht in diesem Bericht lesen) regte an, dass das Marien Hospital seinen bewirtschafteten Besucherparkplatz am Haus kostenlos für seine Mitarbeiter öffnen sollte. Wegen des Besuchsverbot werde der Parkplatz kaum genutzt, berichtet der Bürger. Dies wäre eine schöne Geste gegenüber den eigenen Mitarbeitern, die in der Corona-Krise noch stärker belastet würden.

Sein zweiter Vorschlag: Der unweit der Klinik gelegene Südpool-Parkplatz, der nach der vorübergehenden Schließung des Bades derzeit nicht benötigt werde, könnte ebenfalls fürs Personal des Marien Hospital zur Verfügung gestellt werden.

Südpool-Betreiber reagiert spontan

Die Stadtwerke haben als Südpool-Betreiber umgehend auf eine entsprechende Anfrage der WAZ reagiert: Die Stadttochter ließ kurzerhand ein Schild drucken, das nun bereits auf dem Parkplatz hängt. Unter der Überschrift „Reserviert für helfende Hände“ weist das kommunale Unternehmen darauf hin, dass der Parkplatz „als kleines Dankeschön“ in „dieser besonderen Situation“ fürs Personal des Marien Hospital reserviert sei. Die Klinikleitung sei über die Aktion informiert worden.

Die St. Elisabeth Gruppe, Träger des Krankenhauses am Hölkeskampring, hat bisher auf Anfrage nicht Stellung genommen zu dem Vorschlag des WAZ-Lesers.

