Herne Die Herner Ratsfraktionen loben die Befreiung der Eltern von Kitagebühren und den Einsatz der Stadt in der Corona-Krise. Was auf Kritik stößt.

Die Vorsitzenden der fünf Herner Ratsfraktionen haben am Freitag in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Frank Dudda begrüßt, dass Eltern in Herne im April keine Kitagebühren zahlen müssen. Kritik an Details dieser Entscheidung der schwarz-gelben Landesregierung gibt es aber sehr wohl.

„Ich hätte erwartet, dass das Land in dieser Situation die kompletten Kosten übernimmt“, sagt Grünen-Fraktions-Chef Thomas Reinke zur WAZ. Er sei aber von Schwarz-Gelb in Düsseldorf „nichts Anderes gewohnt“.

Grüne beklagen Kostenübernahme durch die Stadt

Hintergrund: Die Kommunen müssen für die Hälfte der Einnahmeausfälle durch die Gebührenbefreiung im April selbst aufkommen; die andere Hälfte trägt das Land. Auf Herne kämen durch die Kita-Entscheidung Kosten von rund 600.000 Euro zu, berichtet die Stadt.

Der FDP-Landtagsabgeordnete Thomas Nückel bezeichnet den Beschluss der Landesregierung in einer Pressemitteilung als „wichtiges Signal in der Krise“. Die Aufteilung der Kosten zwischen Land und Kommunen für die Gebühren in Kitas sowie in Offenen Ganztagsschulen und der Tagespflege spreche für „das gute Miteinander und die Handlungsfähigkeit“.

Parteien würdigen Engagement der Stadtmitarbeiter

Zurück zur Herner „Elefantenrunde“ mit dem OB und den Fraktions-Chefs: Die Vorsitzenden hätten den großen Einsatz und das Engagement der Stadtmitarbeiter sowie die Arbeit des Krisenstabs im Kampf gegen das Coronavirus gewürdigt und ausdrücklich gelobt, berichtet die Verwaltung nach der Telefonkonferenz.

Der ebenfalls in dieser Runde besprochene Fahrplan für die politischen Gremien sieht – Stand heute – vor dass bis zu den Osterferien noch der Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie sowie der Schulausschuss tagen werden. Nach den Ferien soll auf jeden Fall der Hauptausschuss am 12. Mai stattfinden. Und auch Sitzungen der Bezirksvertretungen sollen – im Falle unaufschiebbarer Beschlüsse – über die Bühne gehen.

Schließlich: Der OB und die Fraktionsvorsitzenden wollen sich künftig regelmäßig über die aktuelle Lage in Herne austauschen. Am Donnerstag steht die nächste Telefonkonferenz an.

