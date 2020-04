Abstand halten und Mundschutz tragen: Das soll – wie hier bereits in Tschechien – auch in den evangelischen Kirchen Pflicht sein.

Kirchen Corona in Herne: Das sind die Regeln für Gottesdienstbesuche

Herne. Gottesdienste sind ab Mai wieder erlaubt, die evangelische Kirche in Herne plant einen Start ab 10. Mai. Das sind die Regeln für einen Besuch.

Ab Freitag, 1. Mai, dürfen wieder Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden. Die evangelische Kirche drückt noch auf die Bremse. „Es geht nicht darum, nun besonders schnell wieder Gottesdienst zu feiern, sondern besonders sicher“, sagt Superintendent Reiner Rimkus.

Wie der Evangelische Kirchenkreis berichtet, hat Annette Kurschus, Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, mit den Superintendenten und in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut ein Schutzkonzept entwickelt, das die Gemeinden umsetzen sollen. Dazu gehören unter anderem folgende Maßnahmen: Ein Mindestabstand von 1,5 bis 2 Metern müsse eingehalten werden, dementsprechend sei die Teilnehmerzahl begrenzt. Sei die Obergrenze erreicht, gebe es keinen Einlass mehr.

Auf Gesang und Abendmahl wird vorerst verzichtet

Die Sitzplätze in den Bänken würden markiert – es gebe Einzelplätze ebenso wie Plätze für Menschen, die in einem Haushalt leben, damit sie zusammensitzen könnten. Außerdem müssten sich die Besucher am Eingang die Hände desinfizieren – Desinfektionsmittel werde bereitgestellt – und eine Schutzmaske mitbringen. Auf Gesang und das Abendmahls werde vorerst verzichtet

Weil die Organisation der Umsetzung Zeit und Sorgfalt erfordere, sei mit einem Start von Gottesdiensten nicht vor dem 10. Mai zu rechnen, so die Kirche weiter.