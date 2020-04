Corona: Herner SPD bietet Sprechstunde zur Schulöffnung an

Unter erschwerten Bedingungen startet heute auch in Herne die Schule. Die SPD will mit Betroffenen ins Gespräch kommen und bietet eine Sprechstunde an.

Herne Zum umstrittenen Schulstart will die Herner SPD in zwei Sprechstunden die Kritik von Schülern, Eltern und Lehrern sammeln. Das ist geplant.

Der von der schwarz-gelben Landesregierung beschlossene Schulstart für Prüflinge komme nach Ansicht von Schülern, Eltern und Lehrern zu früh und unvorbereitet, erklärt die Herner SPD. In einer Sprechstunde will die Partei am Freitag, 24. April, Fragen in Zusammenhang mit der Schulöffnung beantworten und Kritik sammeln.

"Viele Betroffene fürchten chaotische Zustände in den Schulen und dass Vorgaben des Landes nicht eingehalten werden können", erklärt Alexander Vogt, Vorsitzender der Herner SPD und Landtagsabgeordneter. Auf zwei Kanälen - am Telefon und auf Instagram - will die Partei mit Schülern, Eltern und Lehrern ins Gespräch kommen.

Live-Chat auf Instagram

In der "Insta-Sprechstunde" sind Alexander Vogt und SPD-Bildungspolitikerin Theres Boneberger von 15 bis 16 Uhr in einem Live-Instagram-Chat erreichbar (Profil Alexander Vogt). Und von 16 bis 17 Uhr stehen die Schulausschussvorsitzende Birgit Klemczak und SPD-Ratsfraktionsvize Manuela Lukas telefonisch zur Verfügung (02323-949134).

Gesprächsanfragen und Rückrufbitten werden zudem vorab per Mail unter kontakt@spd-herne.de entgegengenommen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.