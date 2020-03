Corona: Herner Eishockeyfans danken EvK-Pflegern mit Plakat

Herne Einen Dank an die Pflege haben Herner Eishockeyfans an die Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses gesendet - mit einem riesigen Transparent.

Fans des Herner Eishockeyvereins haben sich eine besondere Dankesaktion ausgedacht und ein riesiges Transparent am Parkhaus des Evangelischen Krankenhauses Herne aufgehängt. Damit danken sie der Pflege in diesen schwierigen Zeiten.

„Für euren Einsatz bei der Pflege von Kranken kann sich in Herne nur jeder bedanken“, ist in weißen Lettern zu lesen. Das Plakat ist vom Fanclub "Block 1970" des Herner Eishockeyvereins auf dem oberen Parkdeck des EvK-Parkhauses an der Wiescherstraße so befestigt, dass es den Mitarbeitenden beim Blick aus dem Fenster des Krankenhauses gleich ins Auge fällt. Die haben sich laut EvK sehr über das Zeichen des Dankes gefreut.