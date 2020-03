Corona: Herner Arbeitsmarkt gerät massiv unter Druck

Herne. Die Corokrise kommt auf dem Herner Arbeitsmarkt an, auch wenn sich das in den Märzzahlen noch nicht widerspiegelt. Kurzarbeit ist großes Thema.

Die aktuellen Statistikdaten zum Herner Arbeitsmarkt sind quasi ein Muster ohne Wert, weil sie eine nicht mehr aktuelle Sprache sprächen. Das hat die Agentur für Arbeit mitgeteilt.

Der Grund: Die monatliche Auswertung hätten zum großen Teil die Auswirkungen der Corona-Krise noch nicht erfasst und seien daher hinfällig. Darüber hinaus spiele inzwischen die Beantragung von Kurzarbeit eine große Rolle.

Ohne „Corona“ zeigte sich im März in Herne folgende Entwicklung: Die Statistik zählte zum Stichtag 8172 arbeitslose Personen. Gegenüber dem Vormonat waren das 46 arbeitslose Personen und mit Blick auf das Vorjahr 306 Personen weniger. Die Arbeitslosenquote blieb gegenüber dem Vormonat konstant und im Vergleich zum Vorjahr fiel sie zum Zeitpunkt der Auswertung um 0,4 Prozentpunkte.

Arbeitslosenmeldungen werden voraussichtlich deutlich ansteigen

„Ohne Corona würden wir eine positive Bilanz ziehen. Die Arbeitslosenzahlen wären, dem Frühjahr entsprechend, rückläufig. Das ist jetzt aber leider hinfällig. Der Arbeitsmarkt gerät überall im Land massiv unter Druck und die Konjunktur bricht infolge der Ausbreitung des Corona-Virus ein“, bringt Frank Neukirchen-Füsers, Vorsitzender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit, die aktuellen Ereignisse auf den Punkt.

Die reguläre Arbeitsmarktberichterstattung zum Monatsende sei daher für den März nicht aussagekräftig. „Erst mit der Aprilauswertung können wir einen Trend der aktuellen Lage erkennen. Die Zahl der Kurzarbeiter könnte in der nächsten Zeit Rekordniveau erreichen. Auch die Arbeitssuchendmeldungen und Arbeitslosmeldungen werden voraussichtlich deutlich ansteigen. Aktuell ist vor allem Pragmatismus und schnelle Hilfe angesagt. Dann kommt die Statistik.“

Aus gutem Grund bittet der Arbeitsmarktexperte aktuell die Hotline-Nummern nur in Notfällen und bei den Anfragen zur Kurzarbeit zu nutzen. „Wir müssen jetzt in erster Linie die Finanzierung der Betriebe sicherstellen und Entlassungen vermeiden. Jede Kurzarbeiter-Anfrage ist eine gute Anfrage, stabilisiert sie doch Beschäftigung. Das Beratungsaufkommen ist entsprechend hoch und unsere Telefone stehen nicht still. Auch wenn die Agentur für den Publikumsverkehr geschlossen bleibt, hinter den Kulissen arbeiten wir mit Hochdruck. Unsere Mitarbeiter arbeiten zum Teil Schichtwechsel, mit vollem Einsatz und dem Bewusstsein, dass unsere Hilfe so nötig ist wie nie zuvor.“