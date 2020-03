Corona: Herne zählt nun 27 bestätigte Coronavirus-Fälle

Herne. Vier neue Corona-Fälle sind am Montag in Herne dazugekommen. Nun gibt es insgesamt 27 Infizierte. Stadt richtet weitere Hilfe für Familien ein.

Vier neue Corona-Fälle sind am Montag in Herne dazugekommen. Damit steigt die Zahl der Infizierten auf 27. Die am Sonntagabend vom Land NRW erlassene Rechtsverordnung zum Schutz von Neuinfektionen setze die Stadt Herne seit Montagmorgen konsequent um. Der Fachbereich Öffentliche Ordnung sei im Stadtgebiet unterwegs, um die Durchsetzung zu gewährleisten, teilt die Stadt mit. Gleichzeitig gelte weiter die dringende Aufforderung an die Bürgerinnen und Bürger alle geltenden Regeln zu beachten und so wenig direkten Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Erste Rückmeldungen des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) aus dem Stadtgebiet zeigen, dass die Verordnung bereits greife, so die Stadt.

Um noch mehr Menschen auf die Regelung hinzuweisen, erstellen die Stadt Herne und das Stadtmarketing Herne gegenwärtig ein mehrsprachiges Flugblatt mit Hinweisen auf die Verhaltensregeln. Es soll in den nächsten Tagen vorliegen. Die Verteilung sei laut Stadt auf verschiedenen Wegen geplant.

Zusätzliches Angebot für Familien

Um eine zusätzliche Hilfe für Familien anzubieten, für die die gegenwärtige Lage oft eine besondere Herausforderung darstellt, bereite der Fachbereich Kinder-Jugend-Familie eine spezielle Hotline vor. Dort können sich Familien mit Beratungsbedarf melden. Sobald die Nummer geschaltet ist, werde die Stadt Herne entsprechend darüber informieren.

Die Hotline der Stadt Herne zu allgemeinen Fragen zu Covid-19 ist unter der kostenpflichtigen Nummer 0700 / 16 200 000 erreichbar (6,3 Cent pro 30 Sekunden). Von Montag bis Freitag ist die Hotline von 8 bis 18 Uhr geschaltet. Am Wochenende sind die Telefone am Samstag von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr besetzt.

Weiterhin gilt: Falls jemand den Verdacht hat, dass er sich mit dem Virus infiziert haben könnte und die krankheitstypischen Symptome bei sich wahrnimmt, soll die Person sich zunächst telefonisch mit einem Arzt in Verbindung setzen und nicht unangemeldet eine Praxis oder ein Krankenhaus aufsuchen.