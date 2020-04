Corona: Arbeitsagentur Herne vermittelt in der Corona-Krise

Herne. In der Corona-Krise suchen u.a. Pflege und Handel Arbeitskräfte. Die Herner Arbeitsagentur führt Jobsuchende und Arbeitgeber zusammen.

Die einen fürchten um ihre Arbeit, die anderen suchen Unterstützung - vor allem in der Pflege, im Handel und in der Landwirtschaft. Der Leiter der Herner Arbeitsagentur, Frank Neukirchen-Füsers, bittet deshalb Betriebe mit aktuellem Personalbedarf, sich bei der Agentur zu melden. Die Jobbörse dient als Vermittlungsportal.

Vermittlung in systemrelevante Berufe

Es ist nicht nur der Spargel auf dem Land, der gestochen werden muss. Auch in den Städten des Ruhrgebiets werden die Rufe nach mehr Unterstützung in Folge der Corona-Krise lauter. Neukirchen-Füsers: „Hier vor Ort sind es insbesondere die Pflege und der Handel, die leiden. Jeder, der hilft, leistet Großes in dieser Zeit, und Solidarität ist nötiger als je zuvor. Wir setzen daher unsere Jobbörse für die Vermittlung in systemrelevanten Berufen ein."

Der Appell des Arbeitsmarktexperten richtet sich nicht nur an Arbeitslose und Arbeitsuchende. „Wir bitten alle Betriebe, die helfende Hände suchen, sich zu melden und versuchen Menschen, die aufgrund der aktuellen Situation ihre Arbeit verloren haben, unkompliziert zu vermitteln", so Frank Neukirchen-Füsers. Auch wenn viele Mitarbeiter jetzt den Bereich Kurzarbeit unterstützten, nähmen Vermittler und Berater der Arbeitsagentur in Herne weiter Angebote der Betriebe und Daten von Jobsuchenden telefonisch entgegen. „Arbeitgeber können die unterschiedlichsten Tätigkeiten melden. Wir registrieren Vorkenntnisse und die Einsatzwünsche der Arbeitsuchenden“, erklärt der Agenturchef.

Kontakt zur Arbeitsagentur

> Für Arbeitnehmer wurde eine zusätzliche Service-Nummer 0234 305 5555 geschaltet. Darüber hinaus bleibt für sie die kostenlosen Hotline-Nummer 0800 4 5555 00 bestehen (für Arbeitgeber 0800 4 5555 20)

> Während der Dienstzeit ist die Arbeitsagentur auch per Mail unter Bochum.Kontakt@arbeitsagentur.de zu erreichen.

> Stellenangebote können auch online aufgegeben werden: www.arbeitsagentur.de/unternehmen/arbeitskraefte/stellenangebot-online-aufgeben