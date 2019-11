Comedian Michael Steinke geht in Herne auf Zeitreise

„Brause, Sex und Discofox“ nennt Michael Steinke sein neues Comedyprogramm, das er am Freitagabend in einer Vorpremiere im kleinen Theater Herne vor vollem Haus vorstellte.

Wie war das denn, damals in den 70ern, in unserer Jugend? Diese Frage, die vor allem für die Generation 40 plus interessant ist, aber auch für jüngere Semester eine spannende Zeitreise sein kann, beschäftigt den quirligen Comedian immer wieder, denn heute läuft vieles doch ganz anders – und ein bisschen seltsam.

Michael Steinke reiste im passenden Hemd zurück in die Zeit von „Brause, Sex & Discofox". Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Pfützenspringen als Abenteuer

Die Unterschiede fallen dem Vollblutentertainer vor allem im Kontakt mit seinem Neffen auf. Denn der hat heute doch ganz andere Spielsachen und Technik als er selbst früher, in der „guten alten Zeit“. Denn da durften Kinder wirklich noch alleine draußen spielen und in Pfützen springen – oder sogar einkaufen gehen! Als Siebenjährige! Steinkes Stimme überschlägt sich dabei geradezu, so sehr echauffiert er sich bei dieser Feststellung. Und sie haben Sandkuchen gebacken. „Die hat der bekloppte Matthias aus dem Nachbarhaus auch noch gegessen“, erinnert sich der Comedian schmunzelnd.

Heute dagegen biete eine Kita als „Erlebnisnachmittag“ vielleicht mal Pfützenspringen an – wobei die Pfütze aber künstlich angelegt und mit hygienisch einwandfreiem, abgekochtem Wasser befüllt werde. Neben den ganzen Etikettierungen wie „glutenfrei“, „lactosefrei“ fehle allerdings noch „hirnfrei“, findet Steinke. Denn in den guten alten 70ern, da hat man mit dem gespielt, was da war – und wenn etwas nicht da war, dann waren eben Fantasie und Kreativität angesagt. „Wenn Vater auf dem Weg zur Arbeit die Unterhose gerutscht ist, dann war klar: Die Blagen haben damit Gummitwist gespielt!“

Telefonieren mit Yoghurtbechern

Auch an das Basteln erinnert sich Steinke voller Wehmut zurück. „Wisst ihr noch, was man mit Joghurtbechern alles machen konnte?“ Telefone haben die Kinder daraus gebastelt, denn die Telefone von damals, die konnte man ja noch nicht in die Hosentasche stecken. Die hatten zwei Enden, das waren die Joghurtbecher, und verbunden hat man sie mit einem Baumwollfaden. Mutters Küche und ihr Inventar dagegen war ein heikles Terrain. „Da hab’ ich vom Hochstuhl doch schon mal skeptisch beäugt, was da in den Topf kam, vor allem wenn ich so Sprüche gehört hab wie ,da brat’ mit einer einen Storch’. Doch essen musste man das.“ Steinke genießt aber bei diesen gruseligen Erinnerungen schon sichtlich die Vorfreude auf vertauschte Rollen. „Warte Mutti, meine Zeit kommt noch – dann füttere ich dich!“ Und damals, in den 70ern, war ein Kochlöffel nicht nur zum Kochen da. „Das war auch ein pädagogisches Instrument“, erläutert Steinke. Das unterdrückte Lachen im Publikum lässt ahnen, auf welchem Körperteil er in dieser Funktion angewendet wurde.

Lokales Zur Person Der Comedian Michael Steinke gastiert deutschlandweit auf, darunter im Berliner Quatsch Comedy Club, und auf Kreuzfahrtschiffen. Die nächste Aufführung von „Brause, Sex & Discofox“ im Kleinen Theater Herne an der Neustraße ist am Freitag, 3. April 2020, um 20 Uhr. Mehr im Netz auf www.michaelsteinke.de.

Bisweilen sitzt Steinke auch links auf der Bühne an einem kleinen Tisch und zieht sein Tagebuch zurate. Denn dabei geht es um Sport. „Der Sport und ich, wir respektieren uns, aber wir leben in verschiedenen Welten“, kommentiert er lakonisch. Aber Steinke wirft musikalisch auch einen kritischen Blick auf die nostalgische Verklärung der 70er: „Wer glaubt, das früher alles besser war, glaubt das aus einem Grund – und der heißt: Gedächtnisschwund!“