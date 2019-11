Herne. Keine 24 Stunden nach der Einweihung ist der Kinderbücherschrank „Lenni“ in der Wanner Innenstadt mit einem Böller demoliert worden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bücherschrank keine 24 Stunden nach Einweihung demoliert

Keine 24 Stunden ist Lenni der Bücherwurm alt, da ist er schon demoliert worden. Unbekannte haben offenbar einen Böller hineingeworfen, der viele der gespendeten Bücher zerfetzt hat. Auch eine Klappe wurde mit Gewalt abgebrochen.

Das sei besonders schade für die Wanner Kinder, die dort Bücher geschenkt bekommen sollten, um lesen zu lernen. Auch für die Jugendlichen, die den Bücherschrank gebaut hatten, sei es traurig, dass mit ihrem Werk so umgegangen wird, teilt die Stadt mit.

Bücherschrank ist Teil des Projekts Wanne 2020

Am vergangenen Mittwoch, 20. November, hatten sie den Bücherschrank namens „Lenni, der Bücherwurm“ gemeinsam mit Kulturdezernentin Gudrun Thierhoff eingeweiht. Schon in den ersten Stunden wurde der bunte Schrank mit gespendeten Büchern gefüllt. Wer Bücher für Kinder bis zwölf Jahren übrig hat, kann sie einfach vor der Christuskirche auf der Hauptstraße in den Bücherwurm stellen. Und wer ein Kinderbuch haben möchte, kann es sich kostenlos herausnehmen. Schnell haben die ersten Kinder Gefallen daran gefunden und interessiert in den Büchern gestöbert.

Lenni soll die Wanner Innenstadt verschönern und beleben. Er ist Teil des Projekts Wanne 2020, in dem Stadtverwaltung und Bürger die Wanner Innenstadt gemeinsam aufwerten wollen. „Das Projekt ist für die Bürger gedacht. Deswegen wäre es schön, wenn alle gemeinsam darauf achten, dass mit den Bücherschränken gut umgegangen wird. Schließlich möchten wir eine lebenswerte Wanner Innenstadt haben“, so Thierhoff.

Nach dem Vandalismus hat die Stadt Herne Strafanzeige gestellt. Hinweise nimmt das Herner Kriminalkommissariat unter 02323-9 50 85 05 entgegen.