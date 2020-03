Hagebau-Zentrallager in Herten brennt komplett – Rauchwolke

Großbrand in einem Baumarkt-Lager in Herten.

Herten. Großbrand in Herten: In einem Industriegebiet brennt ein großes Hagebau-Lager – eins von nur fünf deutschen Zentrallagern der Baumarkt-Kette.

In Herten steht das Zentrallager der Baumarktkette Hagebau an der Hertener Mark in Flammen. Wegen des Großbrandes hatte die Feuerwehr auch die Bewohner umliegender Städte gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. So schlug die Warn-App NINA am Sonntagmorgen gegen 7.41 Uhr auch in Herne Alarm. Verletzte gibt es nicht. Das Lager ist eins von nur fünf deutschen Zentrallagern der Kette.

Eine Rauchwolke zieht wegen des Großbrandes über das Ruhrgebiet. Foto: News-report-NRW/dpa

Das Feuer sei gegen 6.30 Uhr ausgebrochen, erklärte Feuerwehr-Sprecher Christian Schell. Schon bei der Anfahrt ins Industriegebiet habe die Halle in Vollbrand gestanden. 180 Einsatzkräfte seien vor Ort – auch die Herner Feuerwehr war im Einsatz. Die Feuerwehr schütz nicht nur die Hallen der umliegenden Firmen vor den Flammen, sondern auch einen Tank mit 5000 Litern Diesel, der neben der brennenden Halle steht.

Der Einsatz werde bis zum Abend dauern, so Schell. Da in dem Baumarkt-Lager viele Baustoffe aus Holz und Kunststoff gelagert seien, werde es dauern, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Landesumweltamt prüfe derzeit, ob der Rauchniederschlag gesundheitsschädlich ist.

Da es zu „Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag“ kommt, sollten betroffene Anwohner auch in Herne Fenster und Türen geschlossen halten. Gegen 10 Uhr nahm die Feuerwehr die Warnung zurück – für Recklinghausen gilt sie aber weiterhin. (mit dpa)