Betrunkener Herner fährt nachts Schlangenlinien mit Lkw

Reichshof/Herne. Ein Lkw-Fahrer aus Herne ist in der Nacht betrunken und in Schlangenlinien über eine Bundesstraße gefahren. Dabei touchierte er eine Leitplanke.

Eine Frau hatte am frühen Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Lieferwagen gemeldet, der auf der Bundesstraße 256 in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Reichshof-Denklingen fuhr, berichtet die Polizei. Schon während des Telefonats konnte die Zeugin beobachten, wie der Lkw eine Leitplanke touchierte.

Der Lieferwagen konnte wenig später von der Polizei kontrolliert werden. Der 31-jährige Fahrer aus Herne hatte laut Polizei deutliche Gleichgewichtsstörungen und erzielte bei einem Alkoholvortest einen Wert von über 1,8 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog. Zudem stellte sich heraus, dass er den Wagen gar nicht hätte fahren dürfen, da er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.