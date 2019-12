Bargeld am Schalter: Herner Sparkasse macht Zugeständnisse

Die Herner Sparkasse will auf den Protest gegen die Abschaffung der Bargeldauszahlung am Schalter in der Sodinger Geschäftsstelle reagieren und die Umstellung durch flankierende Maßnahmen abfedern. Kritikern reichen dies aber noch nicht aus.

Ab dem 21. Januar soll es Bargeld in der Sparkasse an der Mont-Cenis-Straße „aus Sicherheitsgründen“ nur noch am Automaten, aber nicht mehr am Schalter geben – so wie es im Juni 2019 in einem Pilotprojekt bereits in der Eickeler Geschäftsstelle umgesetzt worden ist. Dort habe es nicht eine Beschwerde gegeben, heißt es. Auf Druck des von Oberbürgermeister Frank Dudda geführten Verwaltungsrates der Sparkasse – dieser tagte am Mittwochnachmittag – soll die Umstellung in Sodingen jedoch durch flankierende Maßnahmen ein wenig abgefedert werden.

Sparkasse Herne versucht, Missverständnisse auszuräumen

„Wir prüfen, ob wir zunächst einen Parallelbetrieb einführen werden“, sagt Sparkassen-Sprecher Jörg Velling auf Anfrage. Heißt: Geld soll es in einer Startphase auf Wunsch weiterhin auch am Schalter geben. Ob dies technisch möglich sei, müsse Anfang 2020 aber noch geprüft werden.

„Wir lassen niemanden alleine mit der neuen Technik“, betont Velling erneut. Es stünden jederzeit Mitarbeiter bereit, um Hilfestellung zu geben. „Das ist in den Schreiben an unsere Kunden wohl nicht so deutlich geworden.“ Die Sparkasse habe inzwischen auch den telefonischen Kontakt zu Kunden gesucht, um Missverständnisse auszuräumen, bestätigt Velling auf Nachfrage. Außerdem würden sie auf Seniorenrichtungen zugehen und Informationsveranstaltungen anbieten.

Nach Eickel und Sodingen sollen weitere Herner Geschäftsstellen folgen

„Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Sodingens Bezirksbürgermeister Mathias Grunert (SPD), der mehrere Beschwerden über die Umstellung erhalten hatte. Die jetzige Lösung ändere aber nichts daran, dass vor allem Senioren die Leidtragenden seien. Ihnen drohe durch diese und andere Maßnahmen zunehmend der Verlust an Selbstständigkeit. Grunerts Vorschlag: „Der Parallelbetrieb sollte bis auf Weiteres eingeführt werden.“

Der Bezirksbürgermeister geht davon aus - wie auch ein pensionierter Kriminalbeamter in einem Leserbrief an die WAZ -, dass die Umstellung vor allem aus Kostengründen erfolgt. Der ehemalige Polizist befürchtet zudem, dass sich die Sicherheitslage für ältere Menschen durch Abschaffung der Bargeldauszahlung am Schalter verschlechtern wird.

Die Sparkasse hat angekündigt, nach Eickel und Sodingen auch weitere Herner Geschäftsstellen „Schritt für Schritt“ auf das neue System umzurüsten.