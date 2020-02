Die Bürgerinitiative Stadtwald hat sich 2019 gegründet und kämpft für einen „Stadtwald“ auf der Zechenbrache „General Blumenthal“ südlich des Hauptbahnhofs Wanne-Eickel. Sie hat bislang über 3000 Unterschriften für ihre Idee gesammelt. Zum aktiven Kern gehören 30 bis 40 Menschen, so die BI.

Sprecher der Bürgerinitiative ist Heinrich Kill. Der gebürtige Wanne-Eickeler ist Anwalt für Arbeitsrecht und hat seine Kanzlei in Wanne-Eickel Ende 2018 an seine Tochter übergeben; er ist aber weiterhin regelmäßig als Anwalt tätig. Der 64-Jährige ist verheiratet, lebt in Wanne-Eickel und hat zwei Kinder.