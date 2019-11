„Afrika Mamas“ zeigen Herner Schülern Zulu-Tänze

Sindiswe Khumalo, Nonhlanhla Dube - solch außergewöhnliche Namen haben die Kinder wohl auch noch nicht gehört. Nach und nach stellen sich die Künstlerinnen von „Afrika Mamas“ den Drittklässlern der Grundschule Pantringshof vor und die Kinder sprechen die Namen nach. „Jetzt habt ihr schon eure ersten Worte auf Zulu gesagt“, lobt Klangkosmos-Veranstalter Percy Yip Tong.

Das Eine Welt Zentrum Herne organisiert seit einigen Jahren als Teil eines Netzwerkes die Konzerte der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ in Herne. Dazu zählen auch Workshops, die die Künstler in Herner Schulen bringt: „Wir wollen zeigen, wie vielfältig eine Kultur ist“, erklärt Markus Heißler, Leiter der „Werkstatt Eine Welt“. „Die Kinder sollen sehen, dass es in den Ländern auch schöne Dinge gibt und nicht nur negative, die oft die Medien beherrschen.“

Erstmals mit Vor- und Nachbereitung im Unterricht eingebettet

In der Grundschule Pantringshof wird dazu dieses Jahr erstmals ein Pilotprojekt durchgeführt. „Normalerweise gibt es nur die Besuche der Künstler“, erklärt Heißler. Nun wird der Workshop erstmals in eine Vor- und Nachbereitung in den Unterricht eingebettet. Je eine Doppelstunde vor und nach dem Besuch bestreitet Angelika Pöppel mit den Schülern. Sie ist ehemalige Entwicklungshelferin und arbeitet freiberuflich für „Bildung trifft Entwicklung“. „Zunächst schauen wir auf der Landkarte nach, woher die Künstler kommen. Dann besprechen wir, wie das Leben eines Kindes in Südafrika aussieht.“ Das Konzept soll künftig auch in anderen Schulen eingeführt werden.

Die „Afrika Mamas“ zeigen den Drittklässlern einige traditionelle Zulu-Spiele. Sie sind ständig in Bewegung, singen und animieren die Kinder mitzumachen. Sindiswe Khumalo kann einige Worte Deutsch: „Ihr müsst eine ganz schwere Wassermelone vom Boden aufheben“, sagt sie und macht es vor. Dann beißt sie geräuschvoll in die imaginäre Melone und wirft sie weg. „Jetzt gut kauen und euch schütteln.“ Die Übung dient dazu, sich locker zu machen.

Lokales A Cappella Zulu aus Südafrika Die Afrika Mamas wurden von Ntombifuthi Lushaba 1998 gegründet. Alle sechs Sängerinnen gehören zu den Zulu, der größten Volksgruppe Südafrikas. Die Sängerinnen sind alleinerziehende Mütter mit insgesamt elf Kindern. Sie thematisieren in ihren Liedern ihre sozialen Erfahrungen als Frauen, die täglichen Freuden und Sorgen und ihre Beobachtungen in einer stark von Männern dominierten Welt. Vier CDs haben sie bereits veröffentlicht. Infos unter: www.facebook.com/afrika.mamas

Musikalischer Ausflug zum König der Löwen

Nonhlanhla Dube zeigt, wie man einen Klicklaut macht. Foto: Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die Stimmen der fünf Frauen - eigentlich ist die Gruppe zu sechst - erfüllen die Bücherei der Grundschule und sorgen bei allen für gute Laune. Percy Yip Tong ist mittendrin, erklärt, übersetzt, macht mit. „Kennt ihr den König der Löwen“, fragt er. Natürlich, lautet die Antwort. Dass Sindiswe Khumalo den Affen Rafiki im Musical in London gespielt hat, begeistert nicht nur die Schüler, die gebannt einer Kostprobe lauschen. Dann müssen sie wieder selber ran: Die „Afrika Mamas“ singen „The lion sleeps tonight“, und die Schüler laufen im Kreis und ahmen afrikanische Tiere nach.

Neben Gesang und Tanz bleibt noch Zeit für Fragen: „Wie alt seid ihr?“, „Habt ihr Dreadlocks?“ und „Wie macht ihr die Klicklaute?“ lauten die Fragen der Schüler. Zwischen 36 und 59 Jahren sind die Frauen. Eine holt ihre Dreads unter der Mütze hervor - „Oh wie schön“ finden die Kinder, und schließlich lernen sie sogar noch zwei Klicklaute. Den schönen Tag besingen sie schließlich gemeinsam mit „Oh happy day“ und schließen diese außergewöhnliche Schulstunde mit einem traditionellen Zulu-Lied.