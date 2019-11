Afrika Mamas begeistern in Herne mit Weltmusik aus Südafrika

Herne. Frauenpower aus Durban erlebten die Besucher der Kreuzkirche am Mittwoch in der Kreuzkirche: Die Afrika Mamas sangen Lieder aus ihrer Heimat.

Das Ensemble Afrika Mamas begeisterte bei seinem Gastspiel in der Reihe Klangkosmos Weltmusik am Mittwochabend in der Kreuzkirche Jung und Alt mit Gesängen aus ihrer südafrikanischen Heimat.

Viel Applaus für die „Afrika Mamas" in der Kreuzkirche. Foto: Barbara Zabka / FUNKE Foto Services

Power-Frauen aus Durban

Sechs Power-Frauen haben sich 1998 in der südafrikanischen Hafenstadt Durban am Indischen Ozean zusammengefunden, um als a-cappella-Ensemble Lieder ihres Volkes, der südafrikanischen Zulu, zu singen. Und damit brechen die alleinerziehenden Mütter mit einer Tradition, denn viele dieser Gesänge waren Männern vorbehalten.

Doch davon lassen sich Nonhlanhia Dube (Sopran), Zukiswa Johana Majozi (Bass), Patricia Ntombifuthi Shandu , Sindiswe Jacqueline Khumalo (Alt) und Sibongile Avelinah Nkosi (Bass) nicht abschrecken. Ihre Lieder, die sie durch rhythmisches Stampfen begleiten, sprühen geradezu vor Energie und Lebensmut; Gesang und Bewegung gehören hier einfach zusammen. Die Leiterin des Ensembles, Ntombifuthi Maureen Lushaba, konnte leider wegen eines Sturzes nicht auftreten. https://www.waz.de/staedte/herne-wanne-eickel/afrika-mamas-singen-mit-schuelern-id227755181.html

Lieder erzählen Geschichten aus dem Alltag

An Gospel erinnern manche dieser Lieder, andere erzählen Geschichten aus dem Alltag mit seinen Nöten und Sorgen, aber auch seinen Freuden. Der traditionelle Gospel „Bayalibuza“ bezauberte durch seine ruhige Kraft und Zuversicht, vor allem aber durch die lautmalerischen Vokalisen mit ihrer atmosphärischen Dichte. Eine aufrüttelnde Ballade ist „Who’s gonna help“. Vorsängerin und Chor geben sich wechselseitige Impulse in diesem Lied, der Gesang wirkt wie schnelle Wechselgespräche, die sich gegenseitig aufgeregt ins Wort fallen.

Andere Songs erzählen von einem Besserwisser. Zutiefst berührend ist die Interpretation von „Wangenza“ („Hurt Me“). Der mitreißende Gesang berichtet ausdrucksstark und malerisch, doch in strenger Einstimmigkeit über jemanden, der etwas sehr Schlechtes getan hat. Träumerisch und zart rundet „Iphupho“ dieses eindrucksvolle Panorama aus dem Leben der Zulu-Frauen ab.