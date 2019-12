Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

AfD wirbt um parteilose Kandidaten

Bei der Kommunalwahl am 13. September will die AfD in Herne in allen 27 Direktwahlkreisen und in den Bezirken antreten. Ob dies angesichts der dünnen Personaldecke und der internen Auseinandersetzungen gelingen wird, ist allerdings fraglich.

Laut AfD-Landesvorstand gibt es aktuell nur 41 Mitglieder in Herne. Der Herner Kreisvorstand verletzte jedoch bei 13 dieser 41 AfDler „vorsätzlich und beharrlich“ Mitgliederrechte, so schrieb die NRW-Spitze der AfD an die Herner Mitglieder.

Im Internet hat Hernes AfD-Chef Armin Wolf per Videobotschaft dafür geworben, dass auch Nicht-Parteimitglieder bei der Kommunalwahl antreten könnten.