Herne. Für den Ausbau der A 43 auf sechs Spuren werden nun Häuser an der A 42 abgebrochen. Das steckt hinter dem Abriss an der anderen Autobahn.

A 43-Ausbau: Häuser müssen weichen

Die A 43 wird nun auch auf Herner Gebiet von vier auf sechs Spuren verbreitert. Etwa zehn Jahre dauern die Arbeiten insgesamt. Dafür müssen auch drei Häuser an der Autobahn weichen – allerdings an der A 42. Gut einen Monat dauern die Abrissarbeiten an der Cranger Straße in Baukau-West, sagt Olaf Wüllner, Projektleiter beim Landesbetrieb Straßen.NRW. Abgerissen würden die Wohnhäuser direkt an der Lärmschutzwand, um Platz zu schaffen für eine neue Zufahrt von der A 42 auf die A 43 – von Gelsenkirchen kommend nach Wuppertal. Die Häuser seien schon vor gut zwei Jahren leer gezogen worden, so Wüllner. Obwohl das Gelände eingezäunt gewesen sei und Fenster zugemauert gewesen seien, hätten sich dort aber zuletzt „ungebetene Gäste“ aufgehalten.