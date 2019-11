Herne. Wer sich die Parkplatzsuche rund um den Cranger Weihnachtszauber ersparen möchte, steigt am besten in den Bus. Die 322 fährt bis zum Kirmesplatz.

322 fährt direkt zum Cranger Weihnachtszauber

Mit Beginn des Cranger Weihnachtszaubers am Donnerstag, 21. November, erweitert die HCR wieder ihr Angebot: Die HCR-Linie 322 fährt zum Cranger Kirmesplatz.

Über den Linienweg der bekannten Kirmeslinie 322 werden zusätzliche Gelenkbusse zum Wanne-Eickeler Hbf und Herner Bf den Verkehr ergänzen. Fahrgäste können sich auf Zusatzfahrten an den kommenden Freitagen, Samstagen und Sonntagen freuen. Wegen des zu erwartenden Andrangs am Eröffnungstag wird der 322er ebenfalls am Donnerstag, 21. November, unterwegs sein.

Auch die Linie 323 rollt nach Crange

Die planmäßige Linie 323 steht auf dem Streckenstück von Bochum-Hiltrop über Herne Bf, Crange, Wanne-Eickel Hbf nach Bickern und zurück zusätzlich zur Verfügung. Beide Linien rollen mit bis zu sechs Fahrten pro Stunde und Richtung zum Weihnachtszauber.

Die am Veranstaltungsgelände eingerichtete Haltestelle „Cranger Weihnachtszauber“ dient erneut als Anlaufpunkt für HCR-Kunden. Der neue Halt wird von den Linien 322 und 323 zu den Öffnungszeiten angefahren und ist auf der Heerstraße zwischen den Haltestellen Crange und Fred-Endrikat-Straße zu finden. Alle Fahrzeiten sind auch in der HCR-App und unter www.hcr-herne.de abrufbar.