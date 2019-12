Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus (Symbolbild).

Polizei 15-Jährige wird bei Verkehrsunfall in Herne leicht verletzt

Herne. An der Holsterhauser Straße ist am Mittwoch ein 15-jähriges Mädchen angefahren worden. Sie überquerte laut Polizei bei Grün die Straße.

Bei einem Unfall in Holsterhausen ist am Mittwoch 7.30 Uhr ein 15-jähriges Mädchen leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit.

Kollision an der Fußgängerampel

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei wartete eine 50-jährige Hernerin in ihrem Pkw auf dem „Aschebrock“ vor einer roten Ampel. Bei Grün bog sie nach links auf die Holsterhauser Straße ab. Zeitgleich überquerte eine 15-jährige Schülerin an einer Fußgängerampel, die ebenfalls Grünlicht anzeigte, die Holsterhauser Straße. Es kam zur Kollision: Die 15-Jährige prallte gegen die Motorhaube und wurde dabei leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Angesichts des aktuellen Vorfalls rät die Polizei zu besonderer Vorsicht: „Bei schlechten Bedingungen wie Dämmerung oder Regen kann die Sicht auf den Verkehr beeinträchtigt sein. Bitte fahren Sie langsam und aufmerksam.“

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.