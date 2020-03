Emschergenossenschaft 11. Emscher Junior Cup wird auch in Herne ausgetragen

Herne. Der Emscher Junior Cup jährt sich zum elften Mal. Die dritte Vorrunde findet in Herne statt. Mitmachen können Kinder der Jahrgänge 2011/2012.

Auf die Plätze, fertig, los! Das sportliche Großereignis für die Junioren aus dem Revier, der Emscher Junior Cup, jährt sich zum elften Mal. Die Mannschaften spielen in fünf Vorrunden die Teilnehmer für das große Finale am 21. Juni in Oberhausen aus.

Der Turnier-Auftakt findet traditionell am 10. Mai in Holzwickede (Holzwickeder Sportclub) statt. Für den diesjährigen Emscher Junior Cup konnten vier neue Partnervereine gefunden werden. Gespielt wird bei: Vestia Disteln (Herten, 17. Mai), SpVgg Herne-Hosthausen (Herne, 21. Mai), VfB Kirchhellen (Bottrop, 24. Mai) und bei SGP Oberlohberg (Dinslaken, 7. Juni).

Junge Talente aus den Jahrgängen 2011 und 2012 können mitmachen

„Gespielt wird an jedem Standort in zwei Gruppen mit jeweils sieben Teams“, kündigt die Emschergenossenschaft an. Der jeweils Gruppenerste und -zweite qualifiziere sich für das große Finale im Niederrhein Stadion Oberhausen. Hinzu komme der beste Gruppendritte beider Gruppen, sowie ein Team, das sich durch besonders faires Auftreten auszeichne.

„Der Emscher Junior Cup ist eine Erfolgsstory und hat auch nach über zehn Jahren nichts eingebüßt“, erklärt Prof. Dr. Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der Emscher Genossenschaft. „Mit dieser Turnierreihe fördern wir nicht nur junge Menschen, sondern vermitteln auch Werte wie Fairness und Respekt“, so Paetzel weiter.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Mitstreiten können junge Talente aus den Jahrgängen 2011 und 2012. Die Teilnahmeplätze sind begehrt – deshalb empfiehlt sich eine rasche Anmeldung unter: www.emscherjuniorcup.de.