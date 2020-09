Polizei Zweijähriger bei Verkehrsunfall in Wetter leicht verletzt

Wetter. Obwohl der Autofahrer sofort bremste, konnte er den Zusammenstoß nicht verhindern. Das Kind wurde leicht verletzt.

Ein zweijähriges Kind lief am Donnerstagmittag zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn der Oskar-Niemöller-Straße und wurde dort von einem fahrenden Pkw erfasst.

Ein 80-Jähriger befuhr die Straße in Richtung Krankenhaus, als das Kind in Höhe der dortigen KiTa unvermittelt zwischen den geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Trotz sofortiger Bremsung, kam es zum Zusammenstoß. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.