Zwei Männer in Herdecke beim Schrott-Diebstahl ertappt

Ertappt: Auf dem Gelände eines Recycling-Betriebs in Herdecke beobachtete ein Mitarbeiter Anfang 2019, wie sich zwei Männer großzügig aus den Containern für Elektroschrott bedienten. Im Prozess vor dem Amtsgericht Wetter beteuerten die Brüder nun ihre Unschuld und präsentierten sich als Opfer falscher Anschuldigungen. Damit scheiterten sie aber kläglich.

Nicht abgeladen, sondern aufgeladen

Aufmerksamkeit erregten die 32- und 22-jährigen Brüder aus Witten am Nachmittag des 23. Januar 2019, weil sie ihren Kastenwagen so ungewöhnlich im Bereich der Elektroschrott-Container parkten. Ein Angestellter sah daraufhin genauer hin und entdeckte, dass das Duo damit befasst war, nicht etwa Schrott zu entladen, sondern aufzuladen. Laut Anklage stahlen sie einen Fernseher und eine Mikrowelle.

Den Vorwurf wollten die Brüder, die als Schrottsammler unterwegs sind, so nun aber nicht auf sich sitzen lassen. „Wir waren zufällig in Herdecke“, versicherte der Ältere und fügte später hinzu: „Wir wollten unsere Elektro-Sachen loswerden.“ Denn damit dürften sie kein Geld verdienen. Sie würden lediglich etwas Geld von den Besitzern bekommen, wenn sie die Sachen wegbrächten. Sie hätten unter anderem einen Ofen und eine Waschmaschine entsorgen wollen. „Die hatten die Türen von ihrem Bus noch gar nicht geöffnet“, schaltete sich sein Verteidiger ein. Und der 32-Jährige fügte hinzu: „Überhaupt, was soll ich mit einem kaputten Fernseher?“ Der Jüngere bestätigte die Version und beschwerte sich gleichzeitig: „Mit denen war gar nicht zu reden.“ Generell, da waren sich die Brüder einig, seien der Mitarbeiter und die Polizei sehr unfreundlich gewesen. So hätten sie beispielsweise von einem Beamten zu hören bekommen: „Ihr habt in Herdecke nichts zu suchen.“

Schutzbehauptungen

Die Vernehmung der Polizisten und des Angestellten entlarvten ihre Einlassungen allerdings kurz darauf in jeder Beziehung als Schutzbehauptungen. Besagter Mitarbeiter erinnerte sich, dass er beobachtet habe, wie die Männer Gegenstände aus den Containern in ihren Wagen luden und dass er ein Gerät wiedererkannt habe, weil er davon gerade erst das Kabel abgeschnitten habe. Auch habe auf den geklauten Geräten im Wagen noch Schnee gelegen. Er habe die Brüder direkt angesprochen: „Was macht Ihr hier? Warum klaut Ihr unsere Sachen?“ Ein Beamter ergänzte, dass Zeugen vor Ort angegeben hätten, die Angeklagten bereits in der Woche zuvor beim Diebstahl beobachtet zu haben. Und auf den Vorwurf der Brüder, „frech“ zu ihnen gewesen zu sein, reagierte er regelrecht verblüfft.

Richter ohne Zweifel

Während der Verteidiger des Älteren die Schuld keinesfalls als erwiesen ansah und Freispruch beantragte, hatten die Vertreterin der Anklage und Strafrichter Markus Pohl keine Zweifel. Für den älteren Angeklagten, der zur Tatzeit unter laufender Bewährung stand, endete der Prozess mit 150 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe. Der Jüngere erhielt 60 Tagessätze à 15 Euro Geldstrafe.