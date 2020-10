Wohnung gesucht: Marienkäfer verlassen EN-Kreis

Wetter/Herdecke. Manchmal wirkt es schon gruselig, wenn viele kleine Marienkäfer sich plötzlich an der Balkontür tummeln. Kein Grund zur Panik sagt der NABU.

Marienkäfer wohin man schaut: Viele der kleinen Käfer sind derzeit auf der Suche nach einem Winterquartier, so der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in einer Mitteilung. In der kalten Jahreszeit machen sie es sich am liebsten in Mauerritzen oder Dachsparren gemütlich. Viele Marienkäfer nutzten die letzten Sommertage aber auch, um sich auf ihre Wanderungen in wärmere Regionen Europas zu begeben, so der Nabu weiter.

Diejenigen, die jedoch in Deutschland bleiben, landen bei ihrer Suche nach einem passenden Unterschlupf teils großen Schwärmen auf Balkongeländern, Hauswänden und Pflanzen. In der Regel seien diese Käfer sogenannte Siebenpunkte oder Asiatische Marienkäfer, erläutert der Nabu.

Naturnaher Garten als Zuflucht

Sie krabbeln dann durch offene Fenster in die Wohnung – denn Marienkäfer überwintern am liebsten in Hohlräumen. Auch Laubhaufen in Gärten seien beliebte Plätze der kleinen Käfer zum Überdauern der Winterzeit. Oft finden sich hier größere Ansammlungen. Daher appelliert der Naturschutzbund auch an die Bürgerinnen und Bürger, sich für naturnahe und nicht perfekt aufgeräumte Gärten stark zu machen, heißt es in einer Mitteilung.

Doch Marienkäfer sind in dieser Jahreszeit nicht die einzigen Krabbeltiere, die aus der Kälte in die warme Wohnung flüchten. Auch Spinnen ziehe es nun vermehrt nach drinnen. „Für viele Menschen ist die Hauswinkelspinne das klassischen Ekeltier: relativ groß und dicht behaart“, weiß auch der Naturschutzbund. Deswegen seien sie nicht immer willkommen.

Keine Angst vor Spinnen

Doch es gebe keinen Grund, sich vor einer Spinne zu ängstigend, betont der Nabu. Der eigentliche Körper sei lediglich zwei Zentimeter groß. Wer Spinnen zu Hause dennoch nicht dulden möchte, sollte die nützlichen Tiere nicht mit Pantoffeln, Staubsaugern oder Zeitungen traktieren, sondern in einem Glas einzufangen und nach draußen bringen, appelliert der Nabu. Und auch die Zitterspinne bewohne gerne Häuser. Sie sei vergleichsweise zart gebaut und werde in der Regel erst bemerkt, wenn man zufällig ihr Netz berührt. Auch sie sollte man ins Freie bringen, so der Nabu weiter.